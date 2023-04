Contadino Cerca Moglie 2023 come partecipare

Contadino Cerca Moglie 2023: sta per ripartire il celebre dating show di Nove condotto da Gabriele Corsi. Scopriamo come partecipare e chi sono i protagonisti.

Il Contadino Cerca Moglie 2023 ha presentato i protagonisti, tra cui una contadina donna di nome Giulia, venerdì 27 aprile. L’obiettivo di questa puntata speciale del dating show di Nove lanciato nel 2015 e arrivato ormai alla sua settima edizione, la terza con Gabriele Corsi alla conduzione, è raccogliere adesioni su chi vuole partecipare al programma per corteggiare il suo contadino preferito. Nella puntata introduttiva di questa sera, il conduttore ha presentato dunque i concorrenti di questa nuova edizione spiegando anche al pubblico come partecipare Ricomincia dunque il curioso reality che, oltre all’amore spinge a trovare una nuova vita lontano dalla frenesia della città. Nel corso delle puntate del reality di Nove i vari protagonisti riceveranno proposte da varie potenziali anime gemelle provenienti da tutta Italia, e interessate a provare una nuova esperienza non solo sentimentale, ma anche di vita.

Si aprono dunque i casting per Il Contadino Cerca Moglie 2023, e le candidature sono aperte! Potrebbe interessarvi questa avventura? E allora vediamo come si può fare per partecipare al reality in onda su Nove. Dopo la presentazione degli 8 contadini sarà possibile scrivere a uno di essi per provare a cimentarsi in questa nuova esperienza: per farlo, basterà candidarsi sul sito di Nove a questo link. Dopo aver accettato la consueta informativa di servizio e i termini di utilizzo dei dati personali, si dovrà proseguire compilando un form con i propri dati, raccontando brevemente qualcosa su di sé e poi inviando delle proprie fotografie e un video di presentazione. Spetterà poi ai vari protagonisti del Contadino Cerca Moglie 2023 scegliere se la candidatura è apprezzabile e se potrete anche voi partecipare al programma condotto da Gabriele Corsi.

Contadino cerca moglie 2023 protagonisti

I protagonisti della nuova edizione del Contadino Cerca Moglie 2023 sono 8 e per la verità non sono nemmeno tutti contadini: 7 sono maschi e poi c’è una donna. Scopriamo qualcosa di più su di loro, per orientare meglio un’eventuale candidatura.

Giuseppe: ha 40 anni e viene da Barletta, in Puglia. Dopo una vita dedicata a locali e vita notturna tra le vie bianche e calde della sua città, da sette anni ha deciso di ritirarsi come un eremita sulle colline a coltivare melograni e ulivi.

Filippo: 31 anni, di Rosignano Marittimo (Livorno). Contadino toscano testardo ed energico, ma anche romantico. Appassionato di sport, è alla ricerca dell’anima gemella con cui mettere finalmente su famiglia.

Gianluca: 28 anni, originario di Nervesa della Battaglia (Treviso). Soprannominato ‘Ciano il Gabbiano’, questo allegro contadino veneto con la passione per i trattori lavora con vigore e gioia i suoi preziosi vitigni, a bordo dei suoi bolidi agricoli.

Alfonso: con i suoi 45 anni è il più ‘anziano’ dei protagonisti di Il Contadino Cerca Moglie 2023. Proveniente da Giugliano in Campania (Napoli), è un coltivatore di fragole, ma ha anche buon gusto nel vestire.

Giulia: 29 anni, di San Pietro ad Lacum (Teramo), è l’unica donna di questa edizione. Vive con la madre in un fattoria dell’Abruzzo, dove si occupa della cura e dell’addestramento dei cavalli, la sua grande passione.

Davide: 28 anni, proveniente da Buglio in Monte (Sondrio). Si definisce un “contadino montanaro”, dato che la sua attività consiste nel portare le mucche al pascolo e produrre formaggi, anche se in passato ha lavorato in città nel settore assicurativo.

Roberto: 45 anni, da Quinzano D’Oglio (Brescia). È noto anche come ‘Il Gigante Buono’, per il suo fisico imponente ma dal carattere gentile. Oltre alla sua azienda agricola, si impegna anche molto nel volontariato.

Paolo: 28 anni, originario di Mercato Saraceno (Forlì-Cesena). Contadino romagnolo appassionato che lavoro nell’azienda agricola di famiglia, occupandosi di portare al pascolo le sue caprette.