Fanny Ardant figlie chi sono i padri: tre uomini diversi FOTO

Fanny Ardant oggi 74 anni continua ad essere in Francia attrice e regista, ha tre figli avute da tre uomini diversi

Fanny Ardant è una famosissima attrice di origini francesi che ha fatto la storia del cinema e del gossip con la sua vita privata negli anni 70-80. Oggi 74 anni ha tre figlie che hanno tre padri diversi ma in passato la sua fama in Italia è stata legata a quella di Vittorio Gassman con cui ha avuto una amicizia molto forte, nata sul set de La Famiglia di Ettore Scola, e di cui ha fatto cenno solo di recente a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Un amore puro molto intenso per l’artista che l’attrice ricorda sempre con piacere perché dall’attore si è sentita sempre protetta con la stessa Fanny Ardant che ha rivelato di essere stato accanto a Vittorio Gassman quando soffriva di depressione. Stesso discorso per Gerard Depardieu con cui in Francia si è spesso parlato di una storia d’amore quando invece fin dagli anni Settanta sono grandi amici. Il primo compagno di Fanny Ardant da cui ha avuto la figlia Lumir, oggi 48 anni, è Dominique Levard. La donna lavora come artista in diverse gallerie. Si è sposata di recente con il ristoratore Oliver Valencienne ed hanno una figlia. Il padre della seconda figlia di Fanny Ardant, Josephine, è il registra Francois Truffaut ed è nata nel 1983 quindi ha 40 anni di età e ha preso una strada completamente differente da tv e cinema stando lontana dai riflettori e dalla presenza ingombrante dei due genitori. È nata pochi mesi prima la morte del padre e ha studiato criminologia. Non si hanno quindi notizie sulla sua vita attuale, sul suo lavoro e sulla sua situazione sentimentale. Infine il padre della terza figlia di Fanny Ardant, Baladine nata nel 1990, è Fabio Conversi. La donna ha 33 anni di età e oggi fa l’attrice come sua madre e fa parte dell’agenzia Indigo Film.

Fanny Ardant e Francois Truffaut: la lettera scritta per lei

La storia d’amore tra Fanny Ardant e François Truffaut è senza dubbio una delle più importanti anche per la storia del cinema. Una sera di dicembre 1979, comodamente seduto sulla sua poltrona, il regista scopre una nuova serie televisiva: Les Dames de la côte. Il cast di questa soap opera include grandi attrici come Françoise Fabian e Edwige Feuillère. Ma è un altro che cattura tutta la sua attenzione. Si chiama Fanny Ardant. Ha appena trent’anni, ma fa già scoppiare lo schermo. Non appena scopre questa attrice di teatro, dalla bellezza sconcertante e dal tono di voce così singolare, François Truffaut se ne innamora. Francois Truffaut prende il coraggio a due mani e decide di mettersi in contatto con lei. Gli sms non esistono ancora, quindi l’interessato prende in mano la penna per inviargli una lettera: “François Truffaut mi ha scritto una lettera in cui diceva: ‘ D’ora in poi, stare il sabato davanti alla televisione è una gioia'”, ha raccontato l’attrice a Le Monde nel 2021 . Si organizza per incontrarlo alla Films du Carosse, la società di produzione che ha creato nel 1957. Fanny Ardant accetta di andare lì e incontrarlo poi si vedono regolarmente, pranzano al panificio all’angolo tra rue Marbeuf e rue Robert Estienne, uno dei posti preferiti del regista. Prima di formare una coppia in senso stretto però, è attraverso il lavoro che si avvicinano.