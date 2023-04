Lucrezia Uomini e Donne che corteggiava Armando chi è

Lucrezia a Uomini e Donne è stata corteggiatrice di Armando e Gianluca De Matteis chi e che fine ha fatto

Chi si ricorda di Lucrezia, che tra il 2020 e il 2021 divenne celebre nella tv italiana grazie alle sue apparizioni a Uomini e Donne? La bella corteggiatrice bionda, prima di Gianluca e poi di Armando Incarnato del Trono Over, è stata per un po’ uno dei volti più interessanti per il pubblico del dating show del pomeriggio di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il suo nome completo è Lucrezia Comanducci, e all’epoca della sua apparizione a Uomini e Donne, nel 2020, aveva 25 anni. Più precisamente, è nata a Roma nel 1995 (anche se altre fonti sostengono che oggi abbia addirittura 35 anni), ma non abbiamo informazioni più dettagliate sulla sua data di nascita, e in generale si è sempre saputo molto poco sul suo conto. Lucrezia partecipò a Uomini e Donne per corteggiare Gianluca De Matteis del Trono classico, con cui esce per una esterna, ma presto inizia anche a corteggiare Armando Incarnato del Trono Over. Una cosa che diede molto fastidio a Gianluca, che mise la ragazza davanti a una scelta.

Prendere una decisione, o dover rinunciare a lui. Qualche anno dopo, la vita di Lucrezia Comanducci è ormai fuori dalla televisione, anche se molte cose sono cambiate. A partire dal suo profilo Instagram, privato ai tempi di Uomini e Donne ma adesso pubblico e seguito da oltre 26.000 follower. Già all’epoca la ragazza si interessava di estetica e make up, ma adesso ne ha fatto un vero e proprio lavoro, dopo aver fondato il centro estetico The Beauty Room a Roma. Sebbene il suo profilo social sia ora pubblico, dalle foto che pubblica Lucrezia non si capisce se abbia o meno un fidanzato e quale possa essere la sua situazione sentimentale, si pensa sia single.

Uomini e Donne Lucrezia e Armando come è andata a finire

Come detto, Lucrezia la bionda ragazza romana intervenne a Uomini e Donne circa due anni fa, corteggiando assieme sia Gianluca che Armando. Il primo non era d’accordo su questo ‘tenere il piede in due staffe’ da parte della dama, mentre per il secondo non c’erano problemi, e la ragazza poteva continuare a frequentare entrambi prima di prendere una decisione definitiva. Le polemiche nello studio del popolare dating show di Maria De Filippi avevano però convinto la giovane corteggiatrice ad abbandonare il programma, tornando un mese dopo, nella puntata del 26 novembre 2020, per corteggiare solo Armando. La relazione tra i due, però, non è andata molto bene. Presto la coppia ha iniziato a litigare: Incarnato era piuttosto infastidito dalla ‘troppa’ confidenza data da Lucrezia a un cameriere durante un’uscita, e da lì le cose sono solo peggiorate.

A gennaio 2021, Lucrezia ha iniziato e ricevere visite di diversi corteggiatori, ma continuando a frequentare Armando. Tra accuse reciproche, il rapporto tra i due si è interrotto bruscamente, e la ragazza ha poi lasciato Uomini e Donne. Fino adesso, almeno. Si è infatti scoperto che Aurora Tropea ha contattato Lucrezia, mandandole un audio e chiedendole se la ragazza e Armando avessero continuato a frequentarsi al di fuori del programma, e se lei potesse nel caso testimoniarlo in studio. Lucrezia ha però immediatamente riferito tutto ad Armando, accusando Aurora per il suo comportamento. Lucrezia è stata contattata allora per tornare a Uomini e Donne e riportare la sua versione dei fatti.