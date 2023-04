Sabino Uomini e Donne Over chi è e cosa fa

Sabino, chi è il cavaliere di Uomini e Donne Over uscito con Silvia. I dettagli su su di lui: età, lavoro, Instagram e molto altro ancora

C’è un cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne che è subito uscito dal programma si chiama Sabino ed è entrato in scena negli scorsi giorni per lasciare il dating show con Silvia nella puntata di giovedì 27 aprile. Sabino ha 64 anni è originario di Bari ed ha fatto parte del parterre maschile di Uomini e Donne Over scendendo proprio per la dama ex di Biagio Dimaro. Su di lui, però, non sappiamo molte cose: né quale sia il suo cognome e neppure che lavoro faccia. Di certo, i suoi primi approcci con Silvia non sono stati dei migliori, anzi. Dopo le prime uscire, l’uomo pugliese decise di interrompere i rapporti con la dama dello show condotto da Maria De Filippi, bloccando addirittura il suo numero di cellulare. Sabino riteneva Silvia troppo infantile, dopo una discussione che i due avevano avuto.Dopo le prime ruggini tra i due, ha inviato dei fiori alla sua dama, e così i due hanno provato nuovamente a frequentarsi.

Lui è convinto che la vera vita si gioca fuori e le ha voluto chiederle di viversi senza telecamere, fuori dal programma. La proposta dell’uomo è partita invitando Silvia a uscire a cena. Sabino ha anche rivelato il freno di questi ultimi mesi con la dama, i km di distanza che li separano l’uno dall’altra ovvero Torino-Bari sono tanti. Poi prima dei petali rossi è scattata la battuta “forse è ora che io inizi a prendere l’aereo” ha aggiunto, dopo che Silvia gli ha regalato un biglietto per Bari. Non a caso, la puntata di oggi di Uomini e Donne si è conclusa con un filmato della coppia fuori dal programma. Aveva una forte attrazione per la dama, aveva capito il suo spessore, gli mancavano solo dei piccoli tasselli, delle conferme che poi sono arrivate ha spiegato Sabino. Silvia non credeva fosse possibile tornare a sentire delle emozioni forti. La neo coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne ha garantito che si impegnerà molto per superare l’ostacolo della distanza.

Silvia Uomini e Donne Over chi è

Silvia Zanin è invece una delle dame di questa edizione di Uomini e Donne Over. Di origini piemontesi, e più precisamente di Torino, ha 53 anni e fa la commerciante, anche se non sono presenti informazioni più precise sul suo lavoro. Ha raccontato di aver trovato lavoro da poco, dopo averlo perso durante il periodo della pandemia. In passato, ha detto sempre la dama del programma di Canale 5, era di famiglia benestante, ma adesso comunque riesce con il suo lavoro a mantenere le sue due figlie, avute da una precedente relazione. In base a ciò che si può vedere dal suo profilo Instagram, sarebbero due ragazze di circa 20 anni. Ad ogni modo, Silvia è single da diversi anni, e per questo si è gettata nell’avventura di Uomini e Donne, dove è stata corteggiata sia da Sabino che da Antonio. La dama è vedova del suo secondo compagno ed appena arrivata nel programma è stata notata da Biagio Dimaro con cui ha avuto una storia finita male.