Vite al Limite Patrick Macon oggi: truffatore milionario inganna Dr. Now

La storia assurda di Patrick Macon di Vite al Limite: dopo l’incontro con il dott. Nowzaradan fa qualcosa che nessuno si aspettava

La vicenda di Patrick Macon di Vite al Limite aveva colpito i fan della trasmissione perché prima di andare dal dottor Nowzaradan aveva bisogno di aiuto per svolgere quasi tutte le attività quotidiane a causa del suo peso. Era forte la paura che prima o poi il suo corpo lo potesse uccidere e si odiava per le condizioni in cui era arrivato. Patrick Macon, 42 anni, si era presentato a Vite al Limite con un peso di 298 kg e con l’aiuto della moglie Amanda e la figlia Haley aveva deciso di rivolgersi al dott. Now per chiedere aiuto. Dopo aver fatto pochi sforzi per impegnarsi nella dieta ricevuta, il pazienza ha addirittura preso peso nel corso dei sei mesi del suo percorso, un aspetto che ha di fatto rotto il rapporto di fiducia con il chirurgo. Patrick di Vite al Limite aveva attribuito la colpa del suo aumento di peso al fatto di essersi ammalato di recente di influenza, ma a tutti è parsa una scusa e infatti dopo poco ha ammesso di non aver rispettato la dieta.

Il battibecco tra i due si è fatto sempre più aspro con Patrick che ha promesso di voler prendere la cosa sul serio e il dott. Now che non ha creduto a quanto detto dal suo paziente. “Continui a dimostrarmi che non sei serio nel salvare la tua vita”, ha dichiarato Nowzaradan. “In sei mesi avresti dovuto perdere molto di più. E hai molti problemi di salute, dobbiamo controllare il tuo cuore. Il tuo corpo sta per arrendersi. Lo capisci?”. Nonostante l’andamento altalenante, al termine della puntata si decide per l’operazione perché nonostante mancassero tre kg, Patrick di Vite al Limite poteva ritenersi pronto per affrontare un percorso del genere. Una decisione sorprendente considerando quanto il chirurgo sia molto attento a far rispettare tutti i valori necessari prima di operare.

Vite al Limite Patrick Macon oggi: la truffa sospetta e la diagnosi dopo anni

Infatti il Dr. Now ha ammesso che ci sono state difficoltà con l’intervento a causa di una precedente riparazione dell’ernia, ma è stato in grado di entrare in sala operatoria e di farcela. Dopo aver terminato le riprese di Vite al Limite, è arrivato però un colpo di scena. Secondo quanto riportano i suoi social Patrick di Vite al Limite ha ricevuto una diagnosi devastante. I profili del paziente e di sua moglie Amanda confermano che circa due mesi fa gli è stato diagnosticato un cancro alla cistifellea e al dotto biliare. Il post di sostegno da parte della donna includeva una foto di sensibilizzazione. Non è chiaro quando gli sia stato diagnosticato il cancro ma è stato sicuramente dopo la fine del programma. Con il suo profilo bloccato, i fan non sono in grado di vedere una foto aggiornata dei suoi progressi nella perdita di peso.

C’è però gran parte degli appassionati di Vite al Limite che ritiene, con segnalazioni e prove ben evidenti, che Patrick di Vite al Limite sia un truffatore. Dopo aver ingannato il Dr. Now accedendo alla possibilità di operarsi, secondo alcuni ha usato la diagnosi di cancro come scusa per l’aumento di peso, visto che in precedenza aveva usato l’influenza come giustificazione al fatto che durante la dieta fosse ingrassato. Non si hanno notizie ufficiali su quello che sostengono in molti ma il silenzio social e l’impossibilità di poter avere nuove informazioni dai diretti interessati aumentano i dubbi. Lo stesso Dr. Now e non si può ricostruire la vicenda anche perché si è poi scoperto che il percorso di Patrick di Vite al Limite è avvenuto nel 2019, prima della pandemia, ed è stato trasmesso ben 3 anni dopo. Questo porterebbe a pensare che in realtà la diagnosi di cancro non sia una scusa per l’aumento di peso.