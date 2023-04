Back to School promossi e bocciati quarta puntata: pioggia di rimandati

Quarta puntata di Back To School ieri sera 27 aprile che segna un nuovo record di bocciati: i concorrenti in gara e le pagelle

La quarta puntata di Back to School di ieri sera 27 aprile sarà ricordata da tutti gli appassionati del programma condotto da Federica Panicucci come quella dei record. Ovviamente in negativo. La commissione questa volta non ha badato a sconti e nelle pagelle ha mostrato severità e fermezza costringendo ben quattro vip alla bocciatura. I partecipanti della quarta puntata di Back to School sono stati Gigi e Ross, Elena Morali, Blind, Jo Squillo, Natasha Stefanenko e infine la rimandata Carmen Di Pietro che ha sostenuto per la terza volta l’esame di quinta elementare. Chi ha mostrato grande preparazione in questa puntata è stata Natasha Stefanenko, apprezzata sia dai maestrini che dalla commissione. La pagella della conduttrice e attrice è di grande livello con i professori che si sono detti compiaciuti della preparazione nonostante non sia italiana. In musica si è distinta per aver suonato La bella lavanderina mentre in storia ha risposto correttamente alle domande sul muro di Berlino. Per questo motivo Natasha Stefanenko è stata promossa.

Ritenuto “acqua cheta” da Federica Panicucci, c’era grande attesa per l’esame di quinta elementare di Blind che nonostante un po’ di tensione è riuscito a dare dimostrazione della sua preparazione. Prima in scienze e poi grammatica, il cantante se l’è cavata mostrando solo qualche imprecisione. La sua pagella ha sottolineato il buon cuore mostrato con i maestrini con cui ha legato tantissimo e una certa predisposizione a comprendere. Per Jo Squillo esame in matematica con qualche suggerimento da parte della figlia Michelle e in geografia. Con grande esperienza la cantante è riuscita a farsi valere e a ottenere la promozione. La pagella della commissione ha elogiato l’entusiasmo e la fantasia utilizzati in sede d’esame.

Back to School quarta puntata: gli esami e i bocciati

La quarta puntata di Back to School in onda ieri sera 27 aprile è stata caratterizzata dall’esame di quinta elementare di Elena Morali interrogata in scienze e storia. L’ex di Scintilla si è fatta notare per risposte decisamente fuori da ogni logica soprattutto quando ha parlato di Madre Teresa di Calcutta (chiamata Maria Teresa). Quando le è stato chiesto che premio avesse vinto, ha ipotizzato Premio Oscar o Telegatto. Ovviamente per lei non c’è stato nulla da fare ed è stata così rimandata: la commissione ha scritto che è stupita non tanto per la mancata conoscenza ma per quanto significhi poco per lei. Matematica e inglese le materie affrontate da Gigi e Ross che hanno sostenuto in coppia l’esame di quinta elementare. Troppa confusione però anche a causa del fatto che fossero in due e così anche per loro è arrivata la bocciatura, questa volta inaspettata.

Ad essere decisiva alla fine è stata la preparazione di uno dei due comici come scritto nella pagella della commissione: furbino, scaltro e decisamente poco preparato soprattutto uno e non è riuscito a convincere la commissione. La quarta puntata di Back to School di ieri sera 27 marzo è stata anche quella del terzo esame di quinta elementare di Carmen Di Pietro. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è stata agevolata dalla commissione che le ha chiesto il tradizionale argomento a piacere. La ripetente ha scelto italiano senza però brillare anzi sbagliando tutte le domande; stesso discorso per arte dove ha risposto male sulla Gioconda. Anche in questo per Carmen Di Pietro non c’è stato nulla da fare: la commissione ha deciso di assecondare le sue conoscenze e quindi non ha voluto infierire ma i risultati sono stati scarsi. Saranno stati sufficienti i miglioramenti? No. Infatti è stata rimandata migliorando ulteriormente il suo record a Back to School dove dovrà sostenere per la quarta volta l’esame di quinta elementare. Alla fine chi è stato bocciato ieri sera a Back To School sono stati Gigi e Ross, Elena Morali e Carmen Di Pietro.