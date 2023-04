Chi è il nuovo batterista dei Pooh: figlio d’arte non di Red Canzian

Phil Mer, 41 anni, è il nuovo batterista dei Pooh: è figlio d’arte ma non di Red Canzian come in tanti credono

I Pooh, una delle band più amate d’Italia, hanno recentemente accolto un nuovo membro nel loro gruppo: Phil Mer, nato a Bolzano, che è il batterista dei Pooh in sostituzione del defunto Stefano D’Orazio. Il componente della band è figlio d’arte. La madre del percussionista è infatti figlio di Beatrice Niederwieser che è l’attuale moglie di Red Canzian, anch’egli membro del gruppo. Dopo la tragica scomparsa di Stefano D’Orazio i fan hanno avuto modo di saperne di più su questa nuova aggiunta al gruppo. Il 13 ottobre 1982, Beatrice Niederwieser diede alla luce un prodigio musicale, Phil Mer che sarebbe diventato in futuro uno dei Pooh nonostante la sua giovane età. Influenzato dal coinvolgimento della madre nella musica, non sorprende che abbia sviluppato un amore appassionato per la batteria. La sua carriera è iniziata durante l’adolescenza, e presto è diventato famoso per la sua abilità tecnica e il suo istinto musicale.

Phil Mer è il nuovo batterista della band, subentrato al defunto Stefano D’Orazio. Con il suo impressionante background musicale, è la scelta perfetta per unirsi al gruppo e una gradita aggiunta al palco. Sua madre è la seconda moglie di Red Canzian, il che rende questa occasione importante per tutta la famiglia. Suo padre, Massimo Mer, era un rinomato percussionista e membro del gruppo I Girasoli, popolare negli anni Settanta. Phil Mer ha sviluppato una passione per la batteria in tenera età e ha imparato lo strumento osservando il padre e ascoltando i suoi batteristi preferiti. Ispirato dal loro talento, decise di intraprendere una carriera musicale. La prima esibizione pubblica di Phil Mer è stata con la band del padre all’età di dieci anni. La folla rimase affascinata dalla sua bravura e lui capì di aver trovato la sua vocazione.

Phil Mer nuovo batterista dei Pooh: carriera

Il viaggio musicale di Phil Mer è iniziato quando si è unito a una band locale e ha continuato a suonare con diversi gruppi. Man mano che acquisiva esperienza, diventava un musicista a tutto tondo, suonando vari generi come il rock, il pop e il jazz. Il suo stile di batteria è distinto ed è rinomato per la sua capacità di combinare diversi generi in uno solo. I fan attendono con impazienza la sua prima esibizione con i Pooh nel loro tour primaverile, e le aspettative sono alte per uno spettacolo di successo. Il nuovo batterista dei Pooh è un abile percussionista e il suo primo concerto con i Pooh sarà sicuramente un successo eccezionale.

Affrontare l’arduo compito di trovare un sostituto per l’amato Stefano D’Orazio è stato un lavoro difficile per la band. Lo storico batterista è stato un elemento indispensabile del gruppo per più di tre decenni, fino alla sua inaspettata scomparsa nel novembre 2020. Dopo una lunga ricerca, i dei Pooh hanno finalmente trovato il sostituto perfetto in Phil Mer che ha portato una nuova energia alla musica del gruppo. La band è sempre stata disposta a reinventarsi, e questa volta non è stato diverso. L’inclusione di Phil Mer nel gruppo ha dimostrato che non si tratta solo di un gruppo musicale, ma di una famiglia. Sostituire un’icona della musica come Stefano D’Orazio non è un’impresa facile, ma i dei pooh hanno dimostrato di essere all’altezza della sfida. L’aggiunta di Phil Mer al gruppo ne è la testimonianza.