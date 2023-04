Donatella Milani marito: stava con Pupo

Donatella Milani ha un marito e dei figli è la domanda che si pongono in tanti: la sua storia con Pupo

Donatella Milani, 60 anni, è una cantautrice e musicista italiana nota per le sue doti da interprete ma anche e soprattutto di autrice. Nonostante il suo personaggio pubblico e il fatto che sia nel mondo della musica da tanti decenni, c’è ancora molto da imparare sulla sua vita privata, in particolare per quanto riguarda il suo stato di coppia. Donatella Milani è nata a Montevarchi, nel 1963, il 3 febbraio. È una cantautrice, musicista e compositrice italiana che ha lasciato il segno nella musica con il popolare singolo “Su di Noi”, hit cantata da Pupo e diventata famosa in Italia e Europa. Nonostante sia stata per molti anni sotto gli occhi di tutti, Donatella Milani è piuttosto riservata quando si tratta della sua vita sentimentale, e quindi le informazioni sulle sue relazioni e sul suo stato matrimoniale sono piuttosto scarse. La prima relazione di cui si ha notizia è stata quella con il cantante Pupo, i due si sono frequentati per un paio d’anni quando lei aveva solo 17 anni e lui invece all’epoca ne aveva 24.

La storia tra Donatella Milani e Pupo ha fatto scalpore perché l’artista originario di Firenze e voce tra le altre anche di Gelato al Cioccolato lasciò sua moglie per la cantante e autrice. Proprio la canzone Su di Noi scritta sia da Pupo che da Donatella Milani parla della loro relazione che alla fine è durata due anni. Nel corso della sua carriera la cantante e autrice ha rivelato di essere stata sia con uomini che con donne, una sorta di reazione all’abbandono da parte di suo padre biologico di cui non ha mai conosciuto la sua vera identità. Donatella Milani non è attualmente sposata e non si sa se abbia una relazione in questo momento. In passato è stata legata a un uomo, ma non si conosce lo stato attuale della sua relazione.

Donatella Milani carriera: il ritiro e la malattia

La carriera di Donatella Milani è stata caratterizzata da un evento che l’ha costretto a interrompere il suo lavoro come cantante. Era il 1985 quando a causa di un gravissimo problema alle corde vocali, l’artista fu obbligata per motivi di salute a non poter più esibirsi e a proseguire esclusivamente la sua carriera come talent scout e autrice. In diverse interviste ha poi raccontato di essere rimasta senza voce per un periodo di tempo molto lungo, quasi tre anni e che tutto era nato perché costringeva le corde vocali a sforzi eccessivi soprattutto considerando il fatto che non era mai stata preparata in maniera adeguata all’esercizio vocale. Solo nel 2001 Donatella Milani è riuscita a tornare ad esibirsi superando così il grave problema che l’affliggeva.

La vita della cantautrice è stata però segnata anche da un altro evento tragico: la morte di sua madre nel 2018 le ha causato una forte depressione perché era andata via l’unico punto fermo della sua vita. Infatti Donatella Milani non ha mai conosciuto davvero suo padre perché l’uomo aveva abbandonato quando era ancora nel grembo materno, inoltre la persona che poi le ha fatto di padre è scomparso a causa di un incidente stradale. Un giorno la cantante di Volevo dirti ha avuto il coraggio di presentarsi nell’officina del suo papà biologico e ha subito notato che è burbero di carattere come lei. Quando gli ha chiesto chi fosse e se conoscesse Lina Milani (sua madre), l’uomo ha subito intuito e ha fatto lo gnorri. Allora l’artista ha provato a telefonare a casa per avere almeno un riscontro, ha risposto l’attuale moglie del suo genitore biologico che l’ha definita un errore di gioventù.