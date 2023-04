Drupi moglie e figli: è lei piccola e fragile

Drupi ha una moglie da 45 anni a cui ha dedicato la sua canzone più famosa Piccola e Fragile: la vita privata del cantante

Il noto cantante Drupi, 75 anni, nome d’arte di Giampiero Anelli, è sposato con l’affascinate Dorina Dato di origini milanesi. La coppia si è conosciuta in sala prove mentre lavorava insieme infatti lei era una delle coriste del cantante e lo ha accompagnato in numerosi tour. La moglie di Drupi è nata nel 1953 e per oltre 40 anni è accanto al cantautore: i due si sono sposati nel 1992 coronando così la loro lunghissima storia d’amore. Lei si è innamorata del lato sensibile dell’artista, della sua dolcezza mista ad una personalità molto forte, caratteristiche che si erano intraviste anche nella scrittura di alcune delle sue canzoni più famose come Sereno E’ e Piccola e Fragile.

La coppia non ha avuto figli neanche da precedenti relazioni e non hanno mai affrontato l’argomento pubblicamente conservando quella riservatezza che li distingue. I due sono molto apprezzati perché hanno dato vita ad una delle relazioni tra le più longeve nel mondo dello spettacolo dato che Drupi e Dorina Dato stanno insieme da oltre 40 anni. Non si hanno tante informazioni sulla donna che ha vissuto tutta la vita accanto al cantautore, anche se sono stati spesso in tv invitati per raccontare la loro storia d’amore. Una relazione nata con semplicità grazie anche alla passione in comune per la musica che ha poi spinto entrambi a scrivere insieme tantissime canzoni che fanno parte del repertorio di Drupi.

Dorina Dato è Piccola e Fragile

Piccola e Fragile è stata scritta da Drupi ispirato da sua moglie Dorina Dato che a questo può essere definita a tutti gli effetti la sua musa. Il cantante aveva già melodia e stava pensando al testo del brano diventato poi iconico, mentre si confrontava con un altro autore passò quella che sarebbe stata la futura moglie e a quel punto pensò quanto fosse piccola e fragile quella donna che aveva visto. Nasce così il ritornello della famosissima canzone. Ad Oggi è un altro giorno, trasmissione condotta su Raiuno da Serena Bortone e in onda ogni pomeriggio, Drupi e sua moglie Dorina Dato hanno confessato di non essersi mai traditi e di non aver mai avuto una sbandata per un’altra persona.

Alla base del rapporto che li tiene insieme da oltre 40 anni è fondamentale il rispetto reciproco anche se la ex corista non ha avuto remore ad ammettere che lei nei primi tempi quando il cantante la corteggiava aveva dei dubbi sulla serietà delle sue intenzioni. Infatti negli anni 70 Drupi era considerato un autentico sex symbol della musica italiana e era riuscito con la sua musica a conquistare anche altri Paesi come Spagna e Francia. Ancora oggi nell’Europa dell’Est il cantautore di Regalami un sorriso è apprezzatissimo e i suoi video presenti su Youtube collezionano migliaia di visualizzazioni in particolare da Repubblica Ceca e Russia. Nonostante una vita trascorsa insieme, Drupi e Dorina Dato hanno una cosa che non li accomuna infatti il cantante è appassionato di pesca, hobby che lascia indifferente sua moglie.