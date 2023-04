Sonia Sarno: chi è la giornalista del Tg1? Scopriamo tutto su di lei, il suo lavoro e la sua vita privata: età, marito, figli e tanto altro ancora.

Il pubblico di Rai 1 la conosce bene, grazie alla sua frequente conduzione del Tg1: Sonia Sarno è divenuta negli ultimi anni uno dei volti più noti e presenti del giornalismo televisivo italiano. Di lei non si sa molto, per la verità, ma qualche informazione a riguardo è disponibile. Sonia Sarno è nata a Milano, anche se non conosciamo con precisione la data, e che si è laureata in Lettere e Filosofia proprio nel capoluogo lombardo, studiando all’Università Cattolica del Sacro Cuore; successivamente ha lavorato per un po’ come insegnante.

Sappiamo invece che è giornalista professionista ormai dal 1992, e che successivamente ha iniziato a lavorare nel settore giornalistica scrivendo per la rivista Alba, appartenente al Gruppo San Paolo. La sua carriera è proseguita scrivendo articoli su testate come La Voce, dove ha lavorato accanto a Indro Montanelli, e L’Indipendente. Poi ha anche scritto per La Libertà, il giornale di Piacenza. In seguito è entrata in Rai, approdando al Tg1 prima in veste di inviata e poi di conduttrice del telegiornale, ruolo che riveste ancora tutt’oggi.

Sonia Sarno vita privata

Non sappiamo quando sia nata esattamente Sonia Sarno, e quindi non possiamo dire quale sia la sua età. Tuttavia qualche informazione in più in merito alla sua vita privata e sentimentale è nota. La giornalista del Tg1 è stata sposata a lungo con il collega Daniele Vimercati, conosciuto quando entrambi lavoravano per L’Indipendente, negli anni Novanta, di cui lui era divenuto direttore nel 1995. La loro relazione si è però interrotta bruscamente nel 2002, quando Vimercati è venuto a mancare a causa di una forma particolarmente grave e degenerativa di leucemia: all’epoca, il giornalista aveva solamente 45 anni. Il marito di Sonia Sarno è passato alla storia per essere stato colui che in una trasmissione riuscì a carpire da Maurizio Gasparri la lista di proscrizione voluta da Berlusconi e che includeva tra i giornalisti e personaggi televisivi Enzo Biagi, Daniele Luttazzi e Michele Santoro. All’epoca la notizia fece grande clamore.

Da quello che si sa, la coppia non aveva figli, e non risulta che Sonia Sarno ne abbia avuti in seguito da altre relazioni. Non si è più sposata dopo la morte di Daniele Vimercati, ma secondo alcune indiscrezioni di qualche mese fa avrebbe avuto una relazione con un medico milanese. Non sappiamo però nulla di più su questa storia, e non è possibile dire se questo rapporto sia ancora in piedi al momento. Per saperne di più sulla vita privata di Sonia Sarno, potete seguirla sul suo profilo Instagram ufficiale. Proprio il suo account permette di scoprire meglio la personalità della giornalista del TG1 che si definisce animalista e amante del mare ma soprattutto chiude la sua bio scrivendo che è concentrata sul pensiero positivo. Prima però non manca di affermare le sue origini milanesi e i suoi studi specificando che è laureata in Lettere e Filosofia all’Università Cattolica.