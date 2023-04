Uomini e donne rissa sfiorata Riccardo Armando il video censurato

A Uomini e Donne si è sfiorata la rissa: uno contro l’altro, Riccardo e Armando non si sono risparmiati. Il resoconto censurato dello scontro tra i due.

Fuori programma sorprendente, e non proprio in senso positivo, durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne. Il consueto programma pomeridiano di Canale 5 è stato infatti condito da un acceso scontro tra due dei protagonisti dello show dedicato al Trono Over. Stiamo parlando di Riccardo e Armando che, come emerso dalle anticipazioni dei giorni scorsi, si sono trovati a litigare in maniera molto accesa, e c’è mancato poco che la situazione non degenerasse in una rissa vera e propria.

Secondo le indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni circolate in questi giorni, i due avrebbero infatti avuto un nuovo scontro nel salotto di Uomini e Donne, con Riccardo che aveva pubblicamente accusato Armando di avere alle spalle un manager impegnato a gestirne la carriera televisiva, ora invece ritenuto falso. Sospetti non nuovi, per la verità, visto che già in precedenza Aurora aveva mosso simili accuse nei confronti del corteggiatore del Trono Over. Ma questa volta Armando è sembrato deciso a non lasciare correre, al punto che è stato necessario l’intervento di altri protagonisti dello show per separarli, riportando così la calma nello studio di Canale 5.

Pugnaloni ha riportato proprio che i due cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne sono quasi arrivati alle mani. Ma molto probabilmente questa scena non la vedremo in tv. Infatti, come è apparso chiaro fin da subito, la produzione del dating show targato Mediaset avrebbe deliberato per tagliarla. Una censura della quasi rissa tra Armando e Riccardo che, anche questa, non rappresenta una novità assoluta, visto che anche in passato c’erano stati scontri e litigi tagliati dal video finale.

Uomini e Donne Riccardo Armando cosa è successo dopo

Maria De Filippi e tutta la produzione di Uomini e Donne hanno dunque deciso di tagliare la scena della rissa tra Riccardo e Armando, che non andrà quindi in onda in tv. I due cavalieri del Trono Over si sono scontrati perché Riccardo ha deciso di attaccare Armando ritirando fuori la vecchia storia secondo cui sarebbe seguito da un manager vero e proprio. I due sarebbero quasi arrivati alle mani, faccia a faccia, per poi venire prontamente separati dagli altri concorrenti. Secondo alcune fonti, la decisione di censurare la scena sarebbe dovuta alla nuova linea editoriale di Mediaset, intenzionata ad avere meno trash nei suoi programmi, sia serali che nel daytime. Al momento sono note altre informazioni su quanto successo dopo lo scontro tra i due a Uomini e Donne: Armando si è scusato e con Riccardo si sono stretti la mano in segno di tregua piú che pace visto che i due non sono mai stati, per così dire, grandi amici all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. I due, Guarnieri e Incarnato restano grandi protagonisti del Trono Over da quasi dieci anni ormai e con pregi e difetti sono entrati nel cuore del pubblico da casa che li apprezza per come sono.