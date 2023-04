Viola Valentino marito chi è Francesco Mango: voleva Vladimir Luxuria

Dopo Riccardo Fogli il marito di Viola Valentino è Francesco Mango di 34 anni più giovane di lei: la storia d’amore e le polemiche sull’uomo

Viola Valentino è una cantante italiana sposata con Francesco Mango, secondo marito dopo il primo matrimonio con il collega Riccardo Fogli. Con uno dei componenti dei Pooh la relazione destò scalpore perché durò soltanto un anno a causa del tradimento del cantante con Patty Pravo, storia d’amore che poi spinse lo stesso Fogli a lasciare i Pooh. A distanza di anni Viola Valentino ha però spiegato che i rapporti con l’ex marito sono ottimi e di aver un bellissimo ricordo dei momenti trascorsi insieme. La cantante di Comprami e Francesco Mango hanno iniziato la loro relazione nel 2013 e si sono sposati il 27 ottobre 2022 dopo ben 9 anni dal loro primo incontro. Francesco Mango è un promoter italiano di Roma ed è nato il 29 marzo 1983: di lavoro si occupa della promozione di musica, infatti è produttore di alcuni album della moglie, ma è anche modello e conduttore. Più volte is è parlato di Viola Valentino e Francesco Mango soprattutto perché c’è una grande differenza di età tra i due: la cantante ha 74, mentre suo marito ne ha 40. La coppia ha parlato apertamente della propria relazione, esprimendo in numerose occasioni la propria ammirazione e il proprio amore reciproco.

Il nome di Francesco Mango è stato spesso al centro delle polemiche social e in tv perché il marito Viola Valentino è speso intervenuto insieme alla moglie in numerose trasmissioni televisive. In una di queste i due hanno parlato dei benefici del Reddito di Cittadinanza e dell’impatto che ha avuto sulle loro spiegando come abbia dato loro l’opportunità di vivere comodamente e di perseguire le proprie passioni. Infatti Francesco Mango è un percettore del Reddito di Cittadinanza, un dettaglio che ha fatto discutere e che è stato oggetto di critiche.

Viola Valentino marito: la rivelazione sui suoi gusti

Di recente il marito di Viola Valentino ha fatto coming out definendosi da Barbara D’Urso bisessuale e aggiungendo che quando fece questa confessione a sua madre è stato cacciato di casa. In quella stessa intervista aggiunse di essersi preso in passato una sbandata per Vladimir Luxuria, opinionista de L’Isola dei Famosi. La dichiarazione è stata commentata dalla stessa parlamentare con un laconico “evidentemente Viola Valentino ha finito i soldi” alludendo ad una affermazione falsa solo per essere al centro del gossip. Sempre Francesco Mango, marito della cantante di Comprami, nel novembre 2022 pochi giorni dopo dal suo matrimonio, fu accusato di tradimento nei confronti di Viola Valentino da una donna di nome Francesca Caldarone, di lavoro odontoiatra, che fece questa rivelazione a Pomeriggio Cinque definendosi la sua amante da quasi due anni e tra l’altro rivelando che la moglie ne era a conoscenza. Proprio la trasmissione condotta da Barbara D’Urso ha spesso parlato della coppia mettendo così al centro dell’attenzione del gossip Viola Valentino che proprio durante una di queste interviste aveva rivelato di aver sconfitto il cancro grazie ad un intervento chirurgico e a sedute di chemioterapia. La diagnosi è avvenuta tempestivamente e ha permesso alla cantante di poter guarire e ritornare così sulle scene.