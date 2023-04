Claudio Bisio moglie e figli: Sandra Bonzi e il bar galeotto

Sandra Bonzi è la moglie di Claudio Bisio e madre dei suoi due figli Alice e Federico: cosa fa nella vita

Claudio Bisio è uno degli attori italiani più amati e rinomati e ha recitato in numerose produzioni di successo come Benvenuti al Sud e prima ancora il film premio Oscar Mediterraneo. La moglie di Claudio Bisio è Sandra Bonzi, nota giornalista e scrittrice italiana da cui l’attore ha avuto due figli. Nata il 29 settembre 1964 a Bolzano, ha oggi 58 anni di età. Trascorsa la sua infanzia nel capoluogo del Trentino Alto-Adige, si è poi trasferita a Milano. Come studi si è laureata in scienze politiche per poi dedicarsi inizialmente ad un percorso da giornalista e soprattutto specializzandosi nella comunicazione televisiva. La moglie di Claudio Bisio ha collaborato con aziende come l’ex Mediaset e l’ex Sky. Sandra Bonzi si è occupata anche di editoriali per Donna Moderna, Topolino e La Repubblica. È anche una scrittrice affermata, avendo scritto diversi libri: tra le sue opere anche quella insieme al marito “Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata” pubblicato nel 2008. Negli ultimi anni ha invece mandato alle stampe due libri gialli, Nove giorni e mezzo del 2022 e Il mio nome è due di picche uscito quest’anno.

Claudio Bisio e Sandra Bonzi storia d’amore

Claudio Bisio e Sandra Bonzi si sono conosciuti nel 1987 per caso in un bar a Milano dove entrambi vivevano e vivono tutt’ora. Come raccontato dalla coppia il primo appuntamento è stato casuale e decisamente sopra le righe, infatti la giornalista aveva bevuto un po’ troppo e l’attore l’ha soccorsa riportandola a casa, peccato però Sandra Bonzi si è poi sentita male dando di stomaco nell’auto del padre di Claudio Bisio, una Giulietta. Dopo sedici anni anni di relazione Claudio Bisio e Sandra Bonzi si sono sposati a Barberino Val D’Elsa nel 2003 e dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Alice nata nel 1996 e Federico due anni dopo.

Claudio Bisio e Sandra Bonzi sono apparsi raramente in pubblico insieme ma nell’aprile del 2021 hanno partecipato come ospiti al programma televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin. È stata la prima volta che la coppia è apparsa in pubblico dopo oltre dieci anni presentandosi mano nella mano. Claudio Bisio ha descritto la moglie come la “colla” che tiene unita la loro famiglia e i due hanno chiaramente creato un forte legame nel corso degli anni. A tutti è apparso che la presenza della moglie ha contribuito enormemente al successo di Claudio Bisio. La sua profonda conoscenza dell’industria dell’intrattenimento, così come il suo sostegno e il suo continuo incoraggiamento, gli hanno permesso di ottenere successi sia al cinema che in tv e a teatro. Oltre alla sua influenza professionale, Sandra Bonzi infatti è una fonte di ispirazione costante per la creatività del marito, basti al libro scritto a quattro mani che parla della loro relazione. Nel 2008 infatti scrissero Doppio misto. Autobiografia di una coppia non autorizzata dove al centro del racconto ci sono Carla e Gigio che fanno da testimoni alla storia d’amore tra Claudio e Sandra e alla loro relazione fatta di risate, incomprensioni e vita quotidiana.