Gabriella Pession marito: chi è Richard Flood attore di Grey’s Anatomy

Molti si chiedono chi sia Richard Flood, il marito della famosa attrice italiana Gabriella Pession. I due sono sposati da diversi anni e condividono una bellissima relazione. Richard Flood è un attore irlandese nato a Dublino nel 1982. Fin da piccolo ha sviluppato un interesse per la recitazione e ha inseguito il sogno di diventare un attore di successo frequentando la prestigiosa Gaiety School of Acting di Dublino. Dopo essersi diplomato, ha iniziato a partecipare a diversi progetti televisivi e cinematografici, ottenendo alla fine riconoscimenti e attenzione internazionale. Richard Flood èi ha iniziato la sua carriera nella nativa Irlanda e si è fatto notare per i suoi ruoli in film come “Under the Skin” e la miniserie “Camelot”, entrambi prodotti dalla BBC. Si è poi unito al cast del medical drama di fama internazionale Grey’s Anatomy interpretando il personaggio di Cormac Hayes che ha animato le vicende della serie di Shonda Rhimes per tre stagioni lasciando il cast nel 2022. Richard Flood ha anche una carriera cinematografica di successo in Italia e negli Stati Uniti ed è stato nominato al Festival TV di Monte Carlo come miglior attore per la sua interpretazione del commissario di polizia Tommy McConnel in Crossing Lines.

Nel 2017 si è unito in matrimonio con la bella attrice italiana Gabriella Pession e da allora il suo nome è diventato ampiamente noto in Italia. La storia d’amore tra l’attrice di Capri e suo marito è nata sul set mentre entrambi lavoravano alla serie tv Crossing Lines girata in Irlanda. Tra i due c’è stato un feeling immediato, hanno iniziato a frequentarsi nel 2012 e due anni dopo si sono ufficialmente fidanzati. Nel settembre 2016 Gabriella Pession e Richard Flood si sono sposati in Italia nella Chiesa di San Giorgio a Portofino.

Gabriella Pession e Richard Flood figli

Gabriella Pession e Richard Flood hanno un figlio, Giulio, nato nel 2014 e ha 9 anni di età. Una gioia immensa per la coppia che ha coltivato il proprio amore con riservatezza passo dopo passo senza eccessi. In particolare entrambi sono riusciti a portare avanti con successo sia la loro relazione che le rispettive carriere. Tra le passioni di Gabriella Pession, oltre alla recitazione, c’è anche il pattinaggio che in realtà è stato il suo mondo ancora prima di cimentarsi come attrice. Uno sport che era tutta la sua vita che però ha dovuto abbandonare quando era ancora molto giovane. L’interprete di Capri e La Porta Rossa ne aveva parlato in passato in un’intervista a Nuovo spiegando che quella rinuncia al pattinaggio a causa di un grave infortunio è stata talmente devastante per la sua vita che ha affrontato anche un periodo di depressione perché sentiva di aver perso parte della sua identità. Dire addio al pattinaggio è però servito a Gabriella Pession per scoprire il mondo della recitazione e cambiare così la sua vita ed è proprio grazie a questo che è riuscita a risalire la china e mettere da parte la malattia.