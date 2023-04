Amici 22 Cricca eliminato: la reazione inaspettata di Isobel

L’eliminato di ieri sera 29 aprile di Amici 22 è Cricca: la reazione di Isobel all’uscita del cantante divide i fan

Dopo essere stato eliminato a dicembre e poi reintegrato dopo il capodanno gate, Cricca aveva conquistato la maglia del serale di Amici 22 e puntata dopo puntata sembrava poter arrivare in finale. Il sogno però si è fermato ad un passo dalla semifinale perché al quarto ballottaggio è stato eliminato con Aaron che lo ha battuto in una sfida tutta canto che ha appassionato i fan del talent condotto da Maria De Filippi. L’uscita del cantante romagnolo è stata caratterizzata dalle splendide parole di tutti gli allievi ancora in gara ma ovviamente l’attenzione si è catalizzata sulla reazione di Isobel. Cricca e la ballerina australiana infatti avevano legato in maniera importante, in una liason che dopo qualche settimana si è conclusa senza però avere spiegazioni ufficiali. Ciò che apparso nelle ultime settimane è che Cricca, cantante della squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, provava ancora un sentimento forte per Isobel e più volte ha cercato un riavvicinamento anche dedicandole alcune sue esibizioni. Da parte dell’australiana c’è sempre stata molta freddezza, un atteggiamento volto a spegnere ogni possibile tentativo di riappacificazione a tal punto da diventare virale sui social. Già la scorsa settimana in tanti avevano notato come Isobel fosse più triste per la possibile eliminazione di Ramon, poi avvenuta, che per quella di Cricca con cui era al ballottaggio. Sette giorni dopo però è arrivata una reazione inaspettata dopo il verdetto di Maria De Filippi.

Amici 22 eliminato Cricca, Isobel in lacrime

Aaron e Cricca hanno atteso insieme, come da tradizione, il risultato del ballottaggio finale. L’eliminato della puntata di ieri sera 29 aprile è stato Cricca e subito Wax e Mattia hanno sottolineato l’importanza che ha avuto il ragazzo in questa edizione perché con il suo comportamento e la sua educazione ha migliorato anche gli altri. Una persona perbene che Mattia ha voluto ringraziare perché ha contribuito a creare un clima gioviale, mentre Wax ha spiegato che da settembre grazie a Cricca è cresciuto tantissimo e lo ha abbracciato con grande affetto e emozione. Proprio durante queste parole, arriva la reazione di Isobel che dopo settimane di freddezza si scioglie e piange per l’eliminazione di Cricca con cui ha vissuto momenti intensi durante la sua esperienza ad Amici 22. Basti pensare che il cantante l’ha sempre aiutata anche con l’italiano traducendo spesso ciò che lei aveva intenzione di dire perché da piccolo era stato in Australia e quindi era in grado di comprendere la lingua inglese. Lacrime per Isobel che si è lasciata andare all’emozione e ha poi abbracciato con grande affetto e calore Cricca. Un piccolo frame prima della fine della puntata in cui si vede il cantante di Lorella Cuccarini scoppiare in lacrime tra le braccia di Isobel. Difficile capire se tra i due ci possa essere un ritorno di fiamma anche perché rispetto alle altre relazioni di questa edizione, non si è proprio parlato della fine del loro rapporto. I fan però si dividono tra chi ha apprezzato le lacrime di Isobel e chi invece ritiene incoerente il suo atteggiamento considerando che solo pochi giorni fa, ad una dedica del cantante, si era alzata con freddezza, quasi inorridita.