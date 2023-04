Aurelio De Laurentiis moglie e figli: la famiglia del presidente del Napoli

La moglie e i figli di Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli: chi è Jacqueline Baudit e cosa fanno Luigi, Edoardo e Valentina

Se siete tifosi del Napoli, forse avrete già sentito il suo nome. Jacqueline è la moglie di lunga data del presidente del club, Aurelio De Laurentiis, da oltre 40 anni. Di origini svizzere, è nata a Ginevra il primo gennaio del 1955, si è poi trasferita in Italia per amore. Da imprenditrice ha partecipato a diversi settori, dalla moda alle opere di beneficenza. Prima di incontrare il suo futuro marito produttore cinematogafico, Jacqueline Baudit ha frequentato il college a Bath, in Inghilterra, all’età di diciannove anni. La loro storia d’amore è iniziata a questo punto, quando il creatore dei Cinepanettoni aveva ventiquattro anni. Lei aveva già iniziato a farsi strada nel mondo della moda, che divenne una delle sue passioni. Questo background avrebbe poi motivato la figlia Valentina De Laurentiis a diventare una stilista di successo. La moglie di De Laurentiis ama Napoli e condivide il suo entusiasmo per tutto ciò che la città ha da offrire anche se con suo marito vive a Roma.

Oggi Jacqueline Baudit sostiene la Croce Rossa Svizzera, che fornisce aiuti necessari a chi è colpito da disastri, conflitti e altre crisi, ma contribuisce anche a cause che aiutano i bambini in difficoltà. Nato il 24 maggio 1949 a Roma, Aurelio De Laurentiis è cresciuto circondato dall’industria cinematografica, poiché suo padre e suo zio erano entrambi famosi produttori. Tuttavia, i suoi interessi erano anche altri: era appassionato di calcio e questo lo ha portato a diventare presidente del Napoli nel 2004. In pochi sanno che prima di Jacqueline, il presidente del Napoli ha avuto una prima moglie Francesca Rondinella nel 1972. I due si separarono dopo soli due anni di matrimonio per motivi sconosciuti

Aurelio De Laurentiis e Jacqueline Baudit figli

Aurelio De Laurentiis e Jacqueline Baudit sono sposati da 43 anni e insieme hanno tre figli: Luigi, Valentina ed Edoardo. Luigi De Laurentiis, 44 anni, si è affermato come figura di spicco nell’industria cinematografica con la Filmauro e dopo l’acquisto da parte del padre del Bari è diventato presidente della società calcistica pugliese. Oggi il primogenito del Presidente del Napoli ha una compagna Brooke, la modella americana con cui si è fidanzato ma non sposato dopo la relazione con Michelle Hunziker. Luigi sta con Brooke da oltre 20 anni e hanno due figli minorenni: Isabel 11 anni e Luca 9 anni.

Valentina De Laurentiis è stilista affermata nel mondo della moda e ha recentemente presentato la sua linea di abbigliamento, oltre a curare le nuove maglie della SSC Napoli. Come membro della famiglia De Laurentiis, Valentina ha un forte legame con il calcio, ma il fascino per la moda è iniziato presto, quando accompagnava spesso la mamma in boutique di stilisti e sfilate. Ha dedicato tempo a perfezionare il suo mestiere e ha coltivato un’estetica distintiva, che ora applica al suo marchio di abbigliamento. La figlia di De Laurentiis ha un figlio di nome John di 14 anni avuto con il compagno americano di cui non si conosce l’identità.

Edoardo De Laurentiis è il secondo figlio di Jacqueline Baudit e Aurelio De Laurentiis, nato nel 1970. Prendendo spunto dal padre, si è impegnato nel mondo dello spettacolo, ma invece di produrre film come i genitori e il fratello, ha scelto di dedicarsi allo sport. È il vicepresidente del Napoli, la squadra di calcio di proprietà del padre dal 2004 e ha contribuito in modo determinante ai recenti successi della squadra, aiutandola a raggiungere la qualificazione alla UEFA Champions League e a vincere lo Scudetto. Il vicepresidente del Napoli ha una compagna Francescana Festa, napoletana, e una figlia a cui ha dato il nome della madre Jacqueline di 6 anni.