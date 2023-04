Claudia Gerini ex marito non solo Zampaglione: la storia che non conosci

L’ex marito di Claudia Gerini prima di Federico Zampaglione è Alessandro Enginoli da cui è nata la loro figlia Rosa

Claudia Gerini ha un ex marito e no non è Federico Zampaglione o meglio è stata sposata in precedenza prima di fidanzarsi con il leader dei Tiromancino da cui ha avuto sua figlia Linda. L’attrice romana è infatti stata legata sentimentalmente nei primi anni Duemila con un noto imprenditore che l’ha resa per la prima volta madre con la nascita di Rosa, oggi maggiorenne. L’ex marito di Claudia Gerini è dunque Alessandro Enginoli la cui data di nascita è 23 agosto 1966. Con il suo primo compagno Jessica di Viaggi di Nozze ha condiviso due anni di matrimonio, un legame poi trasformatosi in rispetto reciproco per l’amore nei confronti della loro bambina. Alessandro Enginoli è nato a Milano e fin dall’infanzia le sue grandi passioni sono state l’arte contemporanea e le avventure in tema viaggi, non a caso ha partecipato alla maratona di New York e si è molto divertito intraprendendo il Camino di Santiago.

Dopo gli studi ha praticamente sempre fatto l’imprenditore, ha iniziato con le aziende di famiglia nel settore immobiliare per poi aprirsi all’industria meccanica con una propria startup. Inoltre negli ultimi anni ha ampliato i suoi orizzonti professionali occupandosi anche di altri settori. L’ex marito di Claudia Gerini e padre di sua figlia Rosa ha fatto parte dei giovani imprenditori e poi di AssoLombarda fino a far parte di Confindustria da ormai oltre 4 anni. Claudia e Gerini e Alessandro Enginoli, suo ex marito, si sono conosciuti grazie ad amici comuni e sposati nel 2002. L’amore poi è terminato e si sono lasciati perché ha spiegato l’attrice quando un amore finisce meglio troncarlo subito senza continuare ad essere infelici. Poco dopo si è legata sentimentalmente a Federico Zampaglione con cui si è lasciata dopo un decennio d’amore.

Claudia Gerini figlia

Rosa figlia di Claudia Gerini e del suo ex marito Alessandro Enginoli oggi ha 19 anni e un sogno da realizzare: diventare attrice o magari regista e sceneggiatrice. In sostanza segue già le orme di sua madre. In passato ha partecipato alla pellicola cinematografica Indovina Chi Viene a Natale, nel ruolo di Azzurra. Aveva 9 anni quando ha esordito al cinema per poi comparire nel cast della fiction L’Aquila Grandi Speranze nel ruolo di Margherita figlia del protagonista Luca Barbareschi. In realtà c’è anche una piccola curiosità sulla sua carriera da attrice appena iniziata, Rosa Enginoli ha interpretato sua mamma da bambina nella pellicola L’esigenza di unirmi ogni volta con te.

La figlia dell’attrice romana ha frequentato il liceo internazionale ma anche su suggerimento del padre ha preferito una formazione nel ramo spettacolo molto importante così si è trasferita negli Stati Uniti d’America per frequentare la New York University nel settore teatro e cinema. Claudia Gerini ha detto di lei che ha sempre visto nelle sue capacità e nel suo carattere una perfetta propensione al set ma non è detto che farà proprio l’attrice, potrebbe anche dedicarsi a fare la sceneggiatrice o la regia sempre nell’ambito del settore su cui si sta preparando.