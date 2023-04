Eliminato ieri sera Amici 2023 settima puntata 29 aprile: ricorso

L’eliminato di ieri sera 29 aprile ad Amici 22 al termine della settima puntata del serale: chi è uscito tra Aaron e Cricca

Ad un passo dalla semifinale c’è un nuovo eliminato nella puntata di ieri sera 29 aprile di Amici 22. Un cantante è uscito dal talent di Maria De Filippi perdendo il ballottaggio finale inaspettato considerando i pronostici all’inizio del serale. La sfida tra i giudici viene vinta da Cristiano Malgioglio che risulta il più bravo a sfilare con libro in testa. Dalla busta pesca la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che decidono di sfidare i CuccaLo: si parte subito con il guanto di sfida di recitazione ballo. La maestra spiega che la sensualità è importante ma non eccellendo nel suo Maddalena deve per forza essere versatile e per questo deve dimostrare di saper interpretare oltre che danzare. Partono subito le polemiche con Malgioglio che dice che i ragazzi al serale sono tutte eccellenze, ma Alessandro Celentano non è d’accordo. Inizia subito un botta e risposta perché il cantautore chiama la maestra amore ma quest’ultima non ci sta e così si becca il velenosa di Cristiano. Si intromette Emanuel Lo che dice che la Celentano vuole obbligare gli altri a pensarla come lei. Per ironizzare Cristiano guarda ke esibizioni con il binocolo. La sfida tra Isobel e Maddalena viene vinta dall’australiana con Malgioglio che dà ragione alla Celentano ma a quest’ultima non basta e parla di differenza abissale che i giudici negano anche se votano Isobel. La seconda prova vede la sfida tra Angelina che canta Stay e Isobel che balla sulle note di Bottom e a vincere è la figlia di Mango. Terza prova decisiva tra Aaron che si esibisce in Suspicious Minds e Cricca che canta Grande Grande Grande. L’esibizione del romagnolo non piace a Malgioglio che non usa mezzi termini e dice che ha distrutto la canzone profanando un capolavoro. A vincere la sfida è Aaron con Michele Bravi che sottolinea la bravura del ragazzo dicendo che lo ha morso. Conquista il punto la squadra Zerbi Cele che manda al ballottaggio Maddalena e Cricca: la ballerina danza sulle note di Vesuvio, il cantante si esibisce in Sorry seems to be the hardest word.Il primo eliminato provvisorio nel serale di Amici 2023 di ieri sera 29 aprile è Cricca che va al ballottaggio per l’eliminazione definitiva.

La sfida viene interrotto da un siparietto dei giudici con Maria De Filippi che mostra la capacità di Michele Bravi nel rendere triste ogni canzone così come lo stesso artista le ha detto. La prova arriva con Danzando di Cristiano Malgioglio che vede la partecipazione di Giuseppe Giofrè nel ballo. La seconda manche vede i Zerbi Cele sfidare i TodArisa: i primi a sfidarsi sono Aaron contro Mattia. Il ballerina danza un paso doble sulle note di Uccen, mentre il biondo cantante si esibisce in When a man loves a woman. Dopo l’ascolto Cristiano Malgioglio racconta che la canzone gli è stata dedicata durante il 18esimo compleanno ma che non può farci nulla quando vede Mattia perché ha un carisma unico e lo fa impazzire. Anche Giofrè si unisce ai complimenti dicendo che è la migliore esibizione del ballerino siciliano e conquista così il punto. Nella seconda prova Isobel danza All by myself e emoziona tutti, nulla da fare per Wax che canta Una direzione giusta. Giofrè ha visto solo Isobel, Cristiano Malgioglio spiega che le ha rubato il cuore e la vota, mentre ama Wax come rapper moderno perché dopo tre ascolti capisce che è lui. La terza e ultima prova vede ancora Wax questa volta contro Aaron: il cantante di Arisa si esibisce in Quelli che benpensano con barre personali contro i giornalisti che lo criticano, mentre la voce di Universale canta Imbranato. Le barre di Wax aprono ad altre polemiche: Malgioglio lo “striglia” perché dice che le critiche fanno crescere, Arisa invece replica che viene sempre sminuito nella sua persona e nel suo passato e fa bene a difendersi così. Il giudice controbatte dicendo che lui ha preso bastonate ma si è sempre morso le labbra ed è andato avanti. Si inserisce Maria De Filippi che aggiunge che il problema non è la critica e i giornalisti vanno rispettati il problema è che Wax l’ha presa male perché si è sentito toccato nel suo passato. Alla fine a vincere la sfida è proprio il cantante di Arisa, mentre Aaron raccoglie i complimenti di Michele Bravi che è stato molto bravo ad interpretare la canzone di Tiziano Ferro. Decisivo il voto di Giofrè perché ritiene che Wax gli ha dato qualcosa di più artisticamente. A vincere la manche sono Raimondo Todaro e Arisa che mandano al ballottaggio Isobel e Aaron: la ballerina danza su Around The World, mentre il cantante si esibisce in Affogare dei Legno. Il secondo eliminato provvisorio nel serale di Amici 2023 di ieri sera 29 aprile è Aaron che va al ballottaggio per l’eliminazione definitiva. Dopo la sfida infortunio per la ballerina australiana che deve ricorrere al fisioterapista.

Amici 2023 chi è stato eliminato settima puntata 29 aprile

Emozioni il tema per quanto riguarda il guanto dei prof che viene vinto a sorpresa da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Dopo aver interpretato le gemelle di Shining, cambiano registro e la maestra si traveste da Mercoledì Addams danzando sulle note di Bloody Mary di Lady Gaga, mentre Zerbi con il costume di Mano provvede a far divertire pubblico e giudici. Nella terza manche della settima puntata di Amici 22 di ieri sera 29 aprile si affrontano i TodArisa contro i CuccaLo: la prima prova è un guanto di sfida sulla scrittura e sull’interpretazione tra Wax e Angelina. I due allievi dovevano cambiare barre delle strofe e al non ritornello di Ancora di Eduardo De Crescenzo ma prima delle esibizioni Lorella Cuccarini punzecchia Wax che ha rifiutato tutti i guanti compreso quelli della sua prof. Il cantante di Arisa nelle barre parla di un cuore spezzato, mentre Angelina lascia intatta l’essenza del brano. Per Cristiano Malgioglio la canzone non è adatta a Wax, mentre Angelina ha dato l’anima e la vota. Per Michele Bravi sono stati bravi entrambi sull’interpretazione ma Angelina è stata più complessa nella scrittura lirica delle barre e così a vincere il punto è la figlia di Mango. Tornando Wax afferma “se vince lei vinco anche io”, frase svelata da Arisa ma Maria De Filippi specifica che tra i due c’è solo amicizia. Nella seconda manche si sfidano Mattia e Maddalena: il primo danza su Survivor dove non fa latino, mentre la ballerina si esibisce sulle note di Breathe. Giuseppe Giofrè vota Mattia perché superlativo, Malgioglio provoca la Celentano dicendo che deve guardare Maddalena con il binocolo per vedere il suo talento ma alla maestra non è piaciuta. Alla fine Cristiano vota Maddalena, mentre Michele Bravi sceglie Mattia perché lo trova un uomo e dà il punto al ballerino.

Terza e ultima prova tra Wax che canta Anni 70, nuovo inedito, e Maddalena che danza su Mano Ferma: anche in questo caso polemiche tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano, per la maestra il fidanzato di Giorgia non parla mai di tecnica. Dopo le esibizioni Cristiano Malgioglio dice che Wax ha scritto un brano molto radiofonico ma vota Maddalena perché gli trasmette molto. Michele Bravi ha trovato la ballerina molto elegante, vota Wax perché era molto a fuoco. Giofrè sceglie il cantante dei Todarisa per premiare un nuovo singolo e permette alla squadra di vincere. Al ballottaggio vanno Angelina e Maddalena: la cantante si esibisce con il suo nuovo inedito Ci pensiamo domani, mentre la ballerina danza su SOS. Il terzo eliminato provvisorio nel serale di Amici 2023 di ieri sera 29 aprile è Maddalena che va al ballottaggio finale per l’eliminazione definitiva insieme a Cricca e Aaron. La prima a salvarsi è Maddalena, poi tocca ai due cantanti esibirsi: Cricca canta Australia, Aaron il suo nuovo inedito Visione. Come da tradizione Maria De Filippi parla con i ragazzi prima del verdetto: il cantante di Rudy Zerbi si ritiene soddisfatto perché ha imparato tanto e ha fatto un bel percorso, ha voluto ringraziare tutti perché lo hanno sopportato e supportato. Poi parole al miele per Cricca: gli vuole tanto bene e lui è stato in grado di capirlo anche nei momenti di ansia. L’eliminato di ieri sera 29 aprile nella settima puntata del serale di Amici 22 è CRICCA!