La Sposa Italo muore: c’era un finale alternativo choc

Il finale de La Sposa è con te Italo che muore tragicamente per salvare in un incendio Paolino: l’ultima puntata avrebbe potuto avere una conclusione diversa

Come finisce La Sposa fiction di Raiuno con Serena Rossi ha lasciato giusto un anno fa i telespettatori tra le lacrime. Sul finale Maria dà alla vita Vittoria nata dall’amore per suo marito mentre Italo, interpretato da Giorgio Marchesi, muore. Il sacrificio del protagonista è encomiabile, il piccolo Paolino vede un uomo nero aggirarsi all’interno della fattoria e per scoprire la sua identità si ritrova nel bel mezzo dell’incendio del fienile. Per salvarlo il padre perde la vita esalando l’ultimo respiro stretto a sua moglie diventata ormai a tutti gli effetti la sua donna. L’ultima puntata de La Sposa non finisce qui perché c’è da decidere il futuro di Paolino e che fine fa una volta terminata la fiction. Anche in questo caso una tragedia: Antonio, ovvero l’ex fidanzato di Maria interpretato da Mario Sgueglia, fa drogare su commissione Serena Rossi così segregata in ospedale perde l’affidamento di Paolino che viene chiuso in un istituto. Una luce c’è Maria riesce a ritrovare il figlio di Italo e addirittura fonda la prima cooperativa femminile del territorio piemontese.

All’epoca l’ultima puntata de La Sposa scatenò un vero e proprio putiferio sui social perché i fan della fiction di Raiuno che, tra l’altro riscuote grande successo anche in replica, aveva chiuso i battenti in una maniera tanto brutale quanto netta. Infatti la conclusione della miniserie lascia poco spazio alla possibilità di una sceneggiatura coerente per un nuovo appuntamento tanto atteso, La Sposa 2. La morte di Italo e la conseguente salvezza di Paolino con anche il riscatto di Maria sono ormai una storia chiusa. Interesserebbe poco al pubblico una nuova storia d’amore di Serena Rossi ormai vedova di Giorgio Marchesi come la sua nuova vita da imprenditrice.

La Sposa finale alternativo

Forse potrebbe interessare uno spin off dedicato al futuro di Paolino, al superamento della malattia e di una vita all’interno di un contesto difficile come quello del paesino del Piemonte in cui è nato negli anni Sessanta. Anche in questo caso però per molti fan l’anno scorso una seconda stagione della fiction di Raiuno avrebbe poco senso perché senza l’attore che ha fatto parte del cast di Un Medico in Famiglia nel ruolo di Marco non ci sarebbe la stessa voglia di seguire le vicende di Maria. E’ scattato però un dubbio tra i telespettatori più accaniti e che spunta ogni volta che si parla di una serie di successo.

Come già in Mare Fuori si ipotizza che in realtà era stato girato un finale alternativo de La Sposa con Italo che non muore ma va in coma e che quindi può risvegliarsi, come ad esempio Edoardo in Mare Fuori 3. Ovviamente in questo caso era previsto un lieto fine con il protagonista che si risveglia nella seconda stagione e la possibilità da parte dei seguaci della miniserie di Raiuno di continuare a vivere le emozioni della nuova vita di Italo e Maria uniti dall’amore per Paolino e Vittoria con nuove sfide da affrontare, una su tutte scoprire chi ha appiccato l’incendio nella tenuta e chi voleva vedere distrutta la vita di una famiglia così bella. Non ci sono conferme del finale alternativo de La Sposa ma scommettiamo sarebbe piaciuto.