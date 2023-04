Luciano Spalletti moglie e figli: la vita privata dell’allenatore

Tamara Angeli è la moglie di Luciano Spalletti: la coppia ha tre figli Samuele, 30 anni, Federico, 27 anni, e Matilda 13 anni

Luciano Spalletti è un illustre allenatore di calcio italiano che ha vinto lo Scudetto con il Napoli e sale la curiosità sulla sua vita privata. È sposato da venti anni con una moglie che lo sostiene e hanno tre figli Samuele 30 anni, Federico 27 anni e Matilda 13 anni che sono orgogliosi dei risultati ottenuti dal padre. Il suo impegno per la famiglia e la carriera lo hanno reso un faro di ispirazione nel mondo del pallone. La moglie di Luciano Spalletti si chiama Tamara Angeli e con l’allenatore toscano si sono conosciuti quando il mister giocava da calciatore allo Spezia. La sua compagna di vita, all’epoca, distribuiva l’Unitá porta a porta ed era molto attiva politicamente, stando a quando riporta Ergo Tv.

Tra uno degli acquirenti un giorno ci fu proprio il tecnico del Napoli che si abbonò al quotidiano per leggere gli articoli che lo riguardavano sulla squadra in cui militava. Fu un colpo di fulmine e Spalletti chiese un appuntamento a Tamara che divenne di lì a dieci anni sua moglie e madre dei suoi tre figli. Oggi con la sua famiglia, quando possibile in concomitanza degli impegni lavorativi, il tecnico toscano e la sua dolce metà gestisticono la bella tenuta La Rimessa in provincia di Firenze con 5 stanze e un bello spazio verde. Dei tre figli di Luciano Spalletti è noto che Samuele è un avvocato specializzato in diritto commerciale, vive a Milano e di studi ha fatto la LUISS. Il secondogenito Federico ha seguito in parte le orme del padre. Di recente si è diplomato come osservatore calcistico ed è a caccia di nuovi talenti nel mondo del pallone. Matilda, invece, la principessa di papà, ha è minorenne.

Luciano Spalletti chi è

Luciano Spalletti nato il 7 marzo 1959 a Certaldo e da allenatore del Napoli ha vinto lo Scudetto. Venerato dai suoi colleghi per il suo senso tattico e per la capacità di ottenere il meglio dai suoi giocatori, è considerato uno dei grandi del mondo del calcio italiano. Il percorso del mister toscano nel mondo del calcio è iniziato come giocatore, ma è diventato presto evidente che allenare era la sua vera passione. La sua carriera di allenatore è iniziata nel 1993 con l’Empoli, una piccola società di calcio italiana, e lo ha visto passare ad allenare molte altre società di calcio italiane, tra cui Roma, Udinese e Inter. Le sue squadre, caratterizzate da competenza tattica, capacità motivazionale e attenzione ai dettagli, sono rinomate per il loro stile di gioco d’attacco e la loro stabilità difensiva.

Luciano Spalletti ha coltivato una carriera eccezionale. suo percorso è iniziato come giocatore nelle serie inferiori, ma ben presto ha capito che la sua vera vocazione era allenare. Dopo aver dedicato anni a padroneggiare il mestiere, è stato nominato capo allenatore dell’Empoli, una squadra di Serie B. Il suo successo attira l’attenzione dell’AS Roma, dove ottiene risultati notevoli. La sua reputazione è cresciuta quando ha preso il timone dello Zenit San Pietroburgo e dell’Inter Milano, vincendo diversi trofei e riconoscimenti, come due titoli della Russian Premier League e il premio di Allenatore dell’anno della Serie A italiana.