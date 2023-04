Mia Martini e Loredana Bertè perché hanno due cognomi diversi

Mia Martini e Loredana Bertè sono sorelle ma a distanza di anni dagli inizi delle loro carriere ci si chiede perché hanno due cognomi diversi

Mia Martini e Loredana Bertè sono sorelle e ci si chiede perché abbiano due cognomi diversi. I genitori delle due big della storia della musica italiana sono stati Giuseppe Bertè e Maria Salvina Dato. Tra i due il più famoso è il padre di Mia Martini e Loredana, morto nel 2017 all’età di 96 anni e il suo nome è salito spesso alle cronache perché definito violento, un vero e proprio mostro, da diversi racconti e in un numerose interviste da parte della cantante di Sei Bellissima. Loredana Bertè dopo la morte di sua sorella Mia ha infatti rivelato di non essere più riuscita già durante l’infanzia a chiamarlo papà, era un misogino che era arrivato addirittura a picchiare sua moglie quando era incinta del loro terzo figlio facendole perdere il bimbo al nono mese di gravidanza. La più vessata dal padre definito violento è stata Mia Martini come ammesso dalla Bertè in numerose interviste sulla sua famiglia, infatti la cantante ha spesso dichiarato che sua sorella veniva picchiata se prendeva brutti voti a scuola. All’epoca quando era ancora vivo il padre delle sorelle Bertè arrivò a querelare anche Loredana respingendo ogni accusa. L’uomo era di origini calabresi e faceva il professore ma si era trasferito presto al Nord a Varese. Spesso si è pensato che alcuni passaggi della canzone Gli uomini non cambiano fossero riferiti proprio al padre di Mia Martini. Non è però da riscontrare nel padre il perché Mia Martini e Loredana Bertè hanno due cognomi diversi pur essendo sorelle.

Loredana Bertè e Mia Martini perché si chiamano così

La madre si chiamava Maria Salvina Dato nata sempre in Calabria a Bagnara Calabra mentre suo marito era invece di Villa San Giovanni è morta nel 2003 a causa di una malattia. In pochi sanno che in realtà la sorelle Bertè sono quattro, oltre alle più note Loredana e Mimì ci sono anche Leda e Olivia che da sempre sono lontane dal mondo dello spettacolo e dai riflettori. Maria Salvina Dato si è poi separata dal marito nel 1965 ma è stata lei a spingere Mimì nel mondo della musica. Anche in questo caso non è da attribuire alla mamma il perché le due grandi artiste hanno due cognomi diversi essendo sorelle sia da parte di madre che di padre. La verità è all’anagrafe: il vero nome di Mia Martini è Domenica Rita Adriana Bertè e quando ha iniziato la sua carriera di cantante ha scelto uno pseudonimo molto particolare e che si discosta molto da quello reale. Il nome d’arte della voce di Almeno tu nell’Universo è stato scelto per due motivi molto specifici e che riguardano la vita del talento: Mia perché lei amava molto Mia Farrow, Martini invece per il noto marchio di bibite alcoliche che all’epoca era la seconda parola italiana più diffusa e conosciuta al mondo. A sorpresa Loredana Bertè non ha scelto nessuno pseudonimo e questo è il suo vero nome che ha utilizzato anche nella sua carriera da artista. Dunque Mia Martini e Loredana Bertè hanno due cognomi diversi per motivi artistici.