Ambra Angiolini compagno chi è Andrea Bosca: un dolce regalo

Andrea Bosca è il nuovo compagno di Ambra Angiolini, stanno insieme da circa un anno e si sono conosciuti sul set

Chi è l’uomo che ha conquistato il cuore di Ambra Angiolini? La risposta è Andrea Bosca, attore e regista di talento di origini piemontesi. La relazione della coppia ha fatto parlare di sé negli ultimi tempi: i due sono stati avvistati insieme alla famiglia di Ambra e si sono scambiati gesti affettuosi in pubblico. Oltre al suo lavoro da attore, di recente Andrea Bosca si è cimentato anche come regista e ha diretto progetti come il cortometraggio “Il Mare Dentro” e il documentario “Ferrari: Race to Immortality”. Una piccola curiosità riguarda il nuovo compagno di Ambra Angiolini, viene infatti soprannominato il pasticciere perché fa parte di una famiglia che da generazioni si occupa di questo mestiere e pare che anche lui sia molto bravo.

Andrea Bosca è nato a Canelli, in provincia di Asti, il 14 luglio del 1980 sotto il segno del Cancro. Fin da piccolo la sua grande passione è sempre stata la recitazione e infatti i suoi primi passi li ha mossi con la compagnia di Canelli con cui era sempre in giro in Italia a sostenere spettacoli. Di studi ha frequentato il liceo scientifico e poi la Scuola del Teatro Stabile di Torino. Dieci anni dopo è andato a vivere a Roma e viene preso dall’Actor Center, nota accademia della capitale. La prima fiction in televisione arriva nel 2004 con il ruolo di Enrico in Don Bosco e poi fa parte del cast di Giovanni Paolo II: il successo arriva in Orgoglio 3 e Carabinieri 6. Andrea Bosca è poi protagonista in Raccontami, fiction con Massimo Ghini e Lunetta Savino sull’Italia degli anni 60 e interpreta Guido. Tra i film interpretati Amore Bugie e Calcetto e Magnifica Presenza di Ozpetek. Un’altra curiosità: il pubblico da casa si confonde sempre sulla vita privata del nuovo compagno di Ambra Angiolini. Credono che abbia una ex moglie e figli, ha avuto una lunga relazione con l’attrice Valeria Bilello.

Ambra Angiolini e Andrea Bosca storia d’amore

Durante le vacanze pasquali di quest’anno 2023, Ambra Angiolini e Andrea Bosca sono stati visti passeggiare lungo la spiaggia di Santa Severa. Le loro risate e la loro allegria hanno dato agli spettatori un raro scorcio della loro vita privata e le immagini hanno mostrato che i due non hanno paura di mostrare il loro affetto in pubblico. Il fatto che uno dei due sia stato accolto dalla famiglia dell’altro durante le vacanze è un segno che la relazione si sta rafforzando. Lo scoop è stato fatto da CHI che per prima ha pubblicato le foto della coppia, la stessa rivista ha rivelato che per l’8 marzo l’attore ha regalato alla sua compagna un regalo speciale: le mimose, un piccolo gesto che le donne apprezzano più di un gioiello. Ambra Angiolini e Andrea Bosca molto probabilmente si sono conosciuti sul set di “Protezione Civile” dove interpretavano due volontari. L’intesa tra i due attori è stata palpabile, accendendo una scintilla che si è presto trasferita fuori dallo schermo, facendoli diventare una coppia nella vita reale. Di recente la coppia è tornata a lavorare insieme e ha recitato nel video musicale della canzone di Giorgia Mai Dire Mai. Diretto da Luca Tartaglia, il video ritrae una coppia che supera le proprie differenze e trova l’amore.