Chi ha il Covid ad Amici 22 i nomi: semifinale a rischio

Ora si sa chi ha il Covid ad Amici 22: sono due allievi ballerini e a tre giorni dalla registrazione della semifinale, la puntata è a rischio

Dopo giorni di voci che si sono susseguite è stato rivelato chi ha il Covid ad Amici 22 e si tratta di due allievi di spicco in vista della registrazione della semifinale prevista per giovedì 4 maggio. Anche se la produzione non ha confermato né che ci sia il Coronavirus all’interno della scuola né quali siano gli allievi contagiati è fuori di dubbio che la semifinale è a rischio slittamento perché anche se i due semifinalisti dovessero non avere sintomi potrebbero infettare e soprattutto devono prepararsi per questo appuntamento importante con il serale. Non si hanno ufficialità ma sicuramente i due nomi trapelati da una fonte molto accreditata sono a riposo e non stanno svolgendo le prove che come ogni settimana devono sostenere per le esibizioni da portare in studio.

Anche per questo la possibilità di rinviare l’appuntamento con la semifinale è più che concreta anche perché i due allievi contagiati sarebbero svantaggiati da questa situazione. Inoltre bisogna anche non dimenticare come Maria De Filippi e tutta la produzione sono sempre attenti alle norme Covid e fino a solo un mese anche il pubblico che partecipava in studio alle registrazioni dovevano obbligatoriamente indossare la mascherina FFP2. Tra l’altro non è il primo caso di una trasmissione Mediaset che deve fare i conti con il contagio, è già successo quest’anno al Grande Fratello Vip 7 con Alfonso Signorini che subito è corso ai ripari trovando una soluzione adatta che ha tutelato la salute di tutti senza dimenticare le logiche televisive.

Chi ha il Covid ad Amici 22 e cosa è successo

In realtà prima che Amedeo Venza rivelasse in una storia Instagram i nomi di chi ha il Covid ad Amici 22, un piccolo spoiler era arrivato tramite un messaggio in direct postato su Twitter dal profilo Amici News. Una fan sugli spalti che era presente alla registrazione della settima puntata del serale aveva notato che Mattia era l’unico ad indossare la mascherina muovendosi tra gli spazi comuni e a non avvicinarsi mai al pubblico. La segnalazione ha fatto sospettare che ci fosse qualche dubbio sulle sue condizioni di salute e che magari potesse avere qualche sintomo oppure che avesse avuto contatti con qualcuno positivo e che quindi stesse in regime di isolamento in attesa di un riscontro da un tampone molecolare.

L’occhio vigile di questa attenta fan non si sbagliava, stando a quanto riportato da Amedeo Venza su Instagram chi ha il Covid ad Amici 22 sono Mattia Zenzola e Maddalena Svevi, due ballerini e colonne portanti di questa edizione visto che rimarrebbe a ballare solo Isobel, tra l’altro infortunata al braccio. Una vera beffa per i due danzatori che a dicembre avevano anche avuto una storia e che proprio qualche giorno fa avevano discusso per il comportamento della Svevi nei confronti del siciliano allievo di Todaro. Maddalena aveva sparlato con Benedetta del suo ex portando alle lacrime Mattia che nonostante il passato ha sempre avuto rispetto e considerazione per la ballerina di Emanuel Lo.