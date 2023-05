Fabrizio Biggio moglie chi è Valentina De Ceglie: cugina d’arte

Valentina De Ceglie è la moglie di Fabrizio Biggio, spalla di Fiorello e diventato famoso con I Soliti Idioti: la coppia ha due figli

Fabrizio Biggio è un noto attore e conduttore televisivo italiano, ma oggi ci concentreremo sulla donna al suo fianco: Valentina De Ceglie. Mentre Biggio ha lavorato in coppia con molti nomi famosi, come Fiorello e Francesco Mandelli, sua moglie è un mistero per molti ma non per noi. Un forte legame d’amore e d’affetto è visibile tra Fabrizio Biggio e sua moglie Valentina De Ceglie: la coppia si è unita in matrimonio con una cerimonia privata nel 2014 e da allora è felicemente sposata. Visti spesso insieme in occasione di eventi e sui social media, è chiaro quanto i due si amino. La moglie di Fabrizio Biggio è nata in Puglia e quindi è di origini meridionali da parte di madre ma non è nota la sua data di nascita e di conseguenza il suo segno zodiacale. Qualche mese fa si è parlato in maniera indiretta di Valentina De Ceglie durante Viva Rai 2, trasmissione che il marito Fabrizio Biggio ex I Soliti Idioti conduce con Fiorello.

A causa di un piccolo errore tecnico involontario, venne inquadrato il cellulare del conduttore con il numero di Alessia Marcuzzi e con questa gaffe si è scoperto che Valentina De Ceglie è la cugina della Pinella e quindi la conduttrice è anche parente di conseguenza di Biggio. In realtà già prima di questo sketch comico involontario, la moglie di Biggio era apparsa due volte accanto alla cugina. Nel 2015 Alessia Marcuzzi aveva condiviso uno scatto con lei quando hanno festeggiato gli oltre 90 anni di età della loro nonna, mentre della sua collezione da stilista il volto di Boomerissima le dedicato una borsa chiamata La Vale. Dalle descrizione di questo accessorio possiamo dedurre che il carattere di Valentina De Ceglie è molto forte e deciso ma nasconde anche un animo dolce, sensibile e generoso.

Fabrizio Biggio e Valentina De Ceglie storia d’amore

Con il marito conduttore del Concerto del Primo Maggio 2023 si sono conosciuti probabilmente nell’ambiente dello spettacolo grazie ad amici comuni e si sono sposati nel 2014 con una cerimonia privata. Dopo il matrimonio sono nati due figli: Aldo e Bianca. Valentina De Ceglie di lavoro si occupa di creazioni di capi fatti a mano con la tecnica dell’uncinetto come è possibile scoprire attraverso un profilo Instagram dedicato dato che è difficile reperire immagini di lei sia sul web che sui social in quanto molto riservata. Ad Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, il co conduttore di Viva Rai 2 con Fiorello ha anche rivelato cosa apprezza di più di sua moglie: è l’unica in grado di sopportare il suo disordine. Molto attenta alla privacy, la cugina di Alessia Marcuzzi preferisce non apparire e lasciare spazio anche sui social alle sue creazioni di tendenza molto colorate e che ricordano i colori della Puglia e dell’arcobaleno, probabilmente un binomio fondamentale nella vita di Valentina De Ceglie. Tra le sue passioni oltre all’uncinetto ci saranno sicuramente, sempre andando di deduzione, le passeggiate in bici e il mare.