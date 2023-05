Storm Boy storia vera: l’incredibile verità spiazza

Storm Boy film è tratto da una novella. Il bambino e il pellicano nella realtà e la vera storia della loro amicizia

Il film Storm Boy racconta la storia di Michael che vive in una casa di legno su una spiaggia dell’Australia insieme al padre. In uno dei suoi viaggi in mare, il ragazzo scopre tre pulcini di pellicano la cui madre è stata uccisa dai cacciatori. Li porta a casa e li accudisce riuscendo con alcuni stratagemmi a dargli da mangiare. Uno di questi tre pellicani, Mr Percival, instaurerà un legame fortissimo con Michael che segnerà per sempre la sua vita. Nel film la storia viene raccontata proprio da Michael, ora in pensione, alla nipotina Madeline: l’uomo è infatti tornato a casa per votare sul destino della terra in cui è cresciuto. Suo genero Malcolm vuole autorizzare l’estrazione mineraria sostenibile; i manifestanti chiedono che venga lasciata così com’è. Ben presto riaffiorano i ricordi della sua infanzia con i piccoli pellicani, che gli ricordano il significato che la zona aveva per lui. L’importanza del racconto e il messaggio ecologista hanno catturato da sempre l’attenzione del pubblico che si è sempre chiesto se Storm Boy fosse tratto da una storia vera realmente vissuta dall’autore della novella Colin Thiele. Basti pensare che nel mondo anglosassone il racconto tratto da Storm Boy Il ragazzo che sapeva volare è un grande classico della letteratura e già nel 1976 la storia fu trasformata in film.

Storm Boy storia vera: il motivo

Nel gennaio 1960 Colin Thiele, autore della novella Storm Boy da cui è tratto il film, fece un breve viaggio in auto dalla sua casa di vacanza a Port Elliot alla città balneare di Goolwa con l’amico e collega John Baily. Da Goolwa partirono a piedi verso la foce del fiume Murray, poiché Baily, un artista, desiderava dipingere una scena in quel luogo. Durante il tragitto condivise con Colin Thiele la sua idea di una storia su un ragazzo solitario, ambientata in un vasto tratto isolato di acqua e dune di sabbia. Aveva ideato il titolo Storm Boy e voleva illustrare il libro che sperava Thiele avrebbe scritto. La conservazione e la protezione dell’ambiente stavano a cuore allo scrittore e poco tempo prima aveva letto di vandali che nella zona avevano ucciso uccelli e distrutto i loro nidi. Proprio questa notizia pensava che gli avrebbe fornito la storia di cui aveva bisogno. Questa è la storia vera del film Storm Boy.

Tornato a casa ad Adelaide, iniziò a scrivere e altre passeggiate nel Coorong avevano contribuito a formare la forma della storia nella sua mente e la scrittura venne facile. Storm Boy è un racconto semplice, scarno ma lirico, al tempo stesso intensamente gioioso e triste. Il libro era di sole cinquanta pagine e l’editore di Thiele disse che aveva bisogno di essere approfondito. Thiele rispose: “Una storia è lunga quanto deve essere” e si rifiutò di lasciarla modificare. Il grande successo del racconto testimoniò che la sua scelta fu quella giusta a tal punto che ancora oggi è una delle novelle più apprezzate e amate in Australia.