Asia e Fiore Argento madre: due donne diverse

Asia e Fiore Argento sono sorelle, entrambe figlie del celebre regista italiano Dario Argento, ma hanno madri diverse. Scopriamo qualcosa di più su di loro.

C’è una nuova concorrente all’Isola dei Famosi, ed è Fiore Argento, figlia del maestro dell’horror italiano Dario Argento e, quindi, sorella dell’attrice e regista Asia Argento. La new entry del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi è quindi un’altra componente, anche se meno nota, della famiglia di cineasti romani, con padre e sorella noti a livello internazionale. Fiore Argento, vero nome Fiorella Argento, è però più grande di Asia Argento di ben 5 anni: è infatti nata nel 1970, e ha oggi 53 anni.

Anche lei in passato ha tentato la carriera da attrice, anche se con meno successo della sorella minore. Nel 1985, quando aveva appena 15 anni, ha esordito nel film del padre Phenomena, recitando nel ruolo secondario di Vera Brandt, accanto alla più nota coetanea Jennifer Connelly. È tornata in scena nello stesso anno in Démoni di Lamberto Bava, con un ruolo minore in un film anch’esso scritto da suo padre Dario. In seguito, però, Fiore Argento ha scelto un’altra carriera: si è trasferita negli Stati Uniti e ha studiato al Fashion Institute of Technology, iniziando poi a lavorare ad alto livello nel settore della moda.

Fiore Argento ha sempre avuto uno stretto rapporto con la sorella più piccola: “Quando è nata Asia, andavo a sbirciare dentro la culla per vederla e per stare con lei. Abbiamo un rapporto di sorellanza totale, anche un po’ materno una nei confronti dell’altra. Se qualcuno ci attacca facciamo muro, siamo lì a proteggerci”. La stilista infatti si era pubblicamente schierata con la sorella quando questa aveva denunciato gli abusi subiti da Harvey Weinstein, subendo molte critiche e accuse a livello internazionale.

Le due donne sono però sorelle solo per parte di padre, mentre hanno madri diverse. Fiore Argento è nata il 3 gennaio 1970 da Dario Argento e dalla moglie Marisa Casale, con cui il regista è stato sposato tra il 1966 e il 1972. Asia Argento, invece, è figlia dell’attrice fiorentina Daria Nicolodi, che è stata la successiva compagna del padre, nel 1974. Dopo che la coppia si separò, entrambe le ragazze restarono a vivere col padre, come lo stesso Dario Argento ha raccontato: “Quando mi sono separato da Daria Nicolodi le mie figlie sono venute da me, non sono volute restare da lei. Così ho fatto loro da padre e madre fino quasi all’età adulta”.

Fiore Argento ha un’altra sorella

Asia non è però l’unica sorella che ha Fiore Argento. Suo padre non ha avuto altre relazioni (“Loro mi vietavano di portare donne in casa, non solo per la notte ma anche a pranzo… mi interrompevano le telefonate, mi hanno molto seguito” ha detto Dario Argento delle sue due figlie) e nemmeno altri discendenti, ma sua madre sì. Stiamo parlando di Gioia Casale, seconda figlia di Marisa Casale, prima moglie di Dario Argento, avuta dal successivo compagno della donna. Anche lei lavora nel mondo della spettacolo, essendo una fotografa e un’operatrice di camera su vari set cinematografici: ha lavorato a film come Lo chiamavano Jeeg Robot e Rapiniamo il Duce, e in passato una della sue primissime esperienze è stata come assistente di Dario Argento sul set di La terza madre.