Claudio C Uomini e Donne Over chi è e che lavoro fa

Chi è Claudio, il nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Tra Gemma, Carla e Gabriella già sollevato polemiche

Capello e barba brizzolati, un certo gusto nel vestire: Claudio ha già fatto conquiste nel parterre di Uomini e Donne Over, con le dame Gemma Galgani, Aurora Tropea e Gabriella che si sono già interessate al nuovo arrivato nel dating show condotto da Maria De Filippi. Le dame sono già rimaste stregate dallo stile nel vestire e dalla compostezza del nuovo cavaliere, che per il momento risulta ancora una figura abbastanza enigmatica al pubblico del programma del pomeriggio di Canale 5.

Su Claudio infatti non abbiamo grandi informazioni, anzi si potrebbe dire che di lui sappiamo il giusto che interessa. È noto che ha 66 anni (ma secondo altre fonti ne avrebbe 67) ed è di origini di Roma ma ha vissuto molto all’estero e solo di recente è rientrato in Italia, sabilendosi a Nettuno, nel Lazio, dove vive da un paio di anni. Nelle sue prime apparizioni come cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne Claudio si è presentato dicendo di essere appassionato di sport e di seguire uno stile di vita salutare, cercando di evitare le situazioni di stress. Vista anche la sua età, è facile supporre che Claudio abbia vissuto a lungo fuori Italia per affari di lavoro fa l’imprenditore e che sia rientrato in patria solo ora per ritirarsi in pensione. Tutti sperano che possa sbottonarsi un po’ di più nelle prossime puntate dello show di Canale 5, dopo un inizio un po’ abbottonato e timido. Non conosciamo il cognome di Claudio C. deo Trono Overi di Uomini e Donne che ha un divorzio alle spalle e forse dei figli.

Uomini e Donne, Claudio conteso tra tre dame

Come detto, il nuovo cavaliere del Trono Over appena arrivato nel salotto di Maria De Filippi ha subito fatto strage di cuori. Gemma Galgani dopo la rottura burrascosa con Silvio, è subito sembrata molto interessata al nuovo arrivato a Uomini e Donne, e i due hanno anche avuto modo di ballare assieme. Ma la concorrenza per conquistare Claudio C è piuttosto agguerrita: anche Aurora Tropea e Gabriella sono interessate al cavaliere romano. E sebbene Gemma si sia mossa per prima, sono le altre a essere in vantaggio su di lei: infatti, Claudio ha dato a entrambe il suo numero di telefono.

Gemma ha provato a dare il suo numero a Claudio, ma ha confessato di non essere più stata richiamata. L’uomo si è difeso senza però illudere la dama che aveva lo aveva già puntato e che ricorda un po’ il suo ex Giorgio. Claudio ha spiegato che per lui non è un problema che Gemma sia più grande di lui, ma intanto ha deciso di uscire a cena con Gabriella con cui si è scambiato un bacio scatenando l’ira di Carla, ex dama veneta diventata famosa per la sua storia burrascosa con Biagio Dimaro. Al palo anche Aurora Tropea che ora sta conoscendo un altro uomo, un cavaliere napoletano a cui sembra molto interessata.