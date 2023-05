Incoronazione Carlo III dove vedere in tv: orario e quando

Quando e dove vedere in tv l’incoronazione di Carlo III e Camilla in programma il 6 maggio, orario e dettagli

In vista del 6 maggio quando c’è l’incoronazione di Carlo III è grande l’attesa per il nuovo Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che succederà alla defunta Regina Elisabetta. La vecchia monarca è morta lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni e dopo aver regnato per oltre 70 di questi. Era infatti divenuta Regina dopo la morte del padre, Giorgio VI, nel febbraio 1952, quando aveva solamente 26 anni. Suo figlio Carlo, il nuovo sovrano, è nato invece quando Elisabetta ne aveva 22, vale a dire nel 1948. Pertanto, è asceso al trono molto anziano, all’età di 73 anni.

Tuttavia, l’entrata in carica come Re non corrisponde all’atto dell’incoronazione, che è invece una particolare cerimonia a carattere formale, che solitamente avviene anche parecchi mesi dopo la salita effettiva al trono, dato che richiede una lunga e meticolosa organizzazione. Basti pensare che proprio Queen Elizabeth venne incoronata più di un anno dopo che era divenuta monarca, nel giugno del 1953. Gli otto mesi trascorsi dalla morte della Regina all’incoronazione di Carlo III sono quindi perfettamente nella norma.

Incoronazione Carlo III in TV canali

La cerimonia dell’incoronazione di Carlo III si terrà presso l’Abbazia di Westminster questo sabato, 6 maggio 2023, alle ore 11.00 londinesi, e sarà trasmessa dalla BBC, la televisione pubblica britannica. L’evento sarà seguito in tutto il mondo, e potrà essere visto anche in Italia, su diversi canali televisivi. Cambierà però l’ora, per via del fuso orario: nel nostro paese, potremo assistere alla cerimonia della monarchia britannica a partire dalle 12.00. Su Rai 1, si potrà seguire la cerimonia dell’incoronazione di Carlo III con uno Speciale Tg1, che durerà dalle 11.45 fino alle 15.30, con un’unica interruzione intorno alle 13.30, per trasmettere l’edizione regolare del telegiornale. Per un approfondimento sull’evento, sarà possibile seguire a posteriori la programmazione della prima serata di Rai 2, mentre nel corso della giornata verranno effettuati vari collegamenti su Rai News. Sulle reti Mediaset, appuntamento unico su Canale 5 dalle 11.00 con uno speciale di Verissimo, realizzato in collaborazione con la redazione del Tg5. Diretta non stop anche su Sky Tg 24, dalle 11.00 alle 14.30, con ospiti in studio e collegamenti in diretta da Londra.

In serata, sempre su Sky e su NOW Tv sarà possibile approfondire la figura del nuovo monarca Re Carlo III con un apposito documentario. La programmazione più fitta sull’incoronazione di Carlo III la potrete trovare però su Real Time, canale 31 di Discovery (e su Discovery+ in streaming), con collegamenti fin dalle ore 8.00 e vari speciali. L’attesa è grande per questo storico evento per la famiglia Windsor e l’intera Inghilterra anche perché per la prima volta ci saranno grandi assenti. Il marito di Camilla ha deciso di tagliare di molto la lista degli invitati e si prevedono grandi assenti di spicco. Non solo la moglie dell’ex Principe Harry, l’attrice Meghan Markle ma anche Sarah Ferguson che da tempo non piace alla corona inglese. Per l’Italia presente invece il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ai principali Capi di Stato Europei.