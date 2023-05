Perché Camilla diventa regina dopo Elisabetta

Camilla Rosemary Shand, nota anche come Camilla Parker Bowles, diventerà la nuova Regina d’Inghilterra: spieghiamo perché e cosa comporta tutto questo.

Da Elisabetta a Camilla: è questo l’avvicendamento tra regine che avverrà a breve nel Regno Unito. Questo passaggio di consegne di sabato 6 maggio, a quasi 8 mesi dalla morte della precedente monarca, deceduta lo scorso 8 settembre dopo essere stata Regina d’Inghilterra (tecnicamente, Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché degli altri regni del Commonwealth) per oltre 70 anni. Ovviamente, il titolo di Regina per Camilla è più che altro formale, in quanto il trono passa da Elisabetta a suo figlio Carlo, che regnerà con il titolo di Carlo III (Elisabetta era a sua volta Elisabetta II).

Carlo è in carica dallo scorso 8 settembre, data della morte della madre, ma solo questo sabato sarà finalmente incoronato Re del Regno Unito in una cerimonia ufficiale. Nulla di strano nelle lunghe tempistiche: sua madre, in carica dal febbraio 1952, venne incoronata solamente nel giugno 1953, oltre un anno dopo. Ma l’arrivo sul trono di Carlo comporta che sua moglie Camilla diventerà regina, ‘ereditando’ in un certo senso il titolo di Elisabetta. Con la differenza che la precedente regina era la monarca a tutti gli effetti del Regno Unito, discendendo direttamente dalla Casa Reale Windsor (in realtà, il casato si chiama di Sassonia-Coburgo-Gotha, ma durante la Prima Guerra Mondiale Re Giorgio V decise di mutarlo in Windsor, perché suonava meno tedesco). Camilla, dunque, non sarà propriamente Regina del Regno Unito, in quanto la corona passa da Elisabetta a Carlo, ma rivestirà il ruolo di Regina consorte, proprio come il marito di Elisabetta, Filippo di Edimburgo, era stato Re consorte dal 1952 fino alla sua morte, avvenuta nel 2021.

Camilla età e vita privata

Il suo vero nome è Camilla Rosemary Shand, ma è nota anche come Camilla Parker Bowles, per via del suo matrimonio con l’ufficiale della Royal Horse Guards Andrew Parker Bowles, avvenuto nel 1973. Nata a Londra il 17 luglio 1947, Camilla è figlia di un maggiore dell’esercito britannico e di una donna di nobili origini (Rosalind Cubitt, figlia di Roland Cubitt, III barone di Ashcombe). La nuova Regina del Regno Unito aveva conosciuto l’attuale re Carlo III nel 1971 e i due avevano iniziato una relazione, nonostante lei frequentasse anche Andrew Parker Bowles. All’inizio del 1973, quando Carlo si unì alla Royal Navy, e pochi mesi dopo Camilla sposò Parker Bowles. Nel 1977, poi, Carlo conobbe Diana Spencer, che successivamente sposò nel 1981.

Nel 1986, la relazione tra Camilla e Carlo riprese, sebbene entrambi fossero ancora sposati. Nel 1992 lui si separò formalmente da Diana, da cui poi divorziò nel 1996. Nel frattempo, Camilla aveva divorziato da Parker Bowles nel 1995. La relazione tra lei e l’erede al trono britannico fu molto chiacchierata sulla stampa scandalistica, e solo nel 2005 la coppia si fidanzò ufficialmente ufficialmente, per poi sposarsi ad aprile dello stesso anno. In quel momento, Camilla ottenne anche i titoli di Duchessa di Cornovaglia e di Rothesay, nonché di Principessa del Galles; nel 2021, alla morte del re consorte Filippo, è divenuta anche Duchessa di Edimburgo. Con la morte della Regina Elisabetta, Camilla Shand ha rinunciato a tutti questi titoli ed è diventata la nuova Regina consorte del Regno Unito, in quanto moglie di Carlo.