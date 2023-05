Anticipazioni Amici semifinale quando si registra dopo Covid

La semifinale di Amici 22 andrà in onda sabato 6 maggio dopo i casi di covid: dalle anticipazioni quando sarà registrata la puntata

Sono state ore frenetiche per la produzione di Amici 22 per i casi di Covid tra gli allievi ancora in gara e che ha portato all’ipotesi che la semifinale potesse slittare. Dopo l’indiscrezione che due ballerini fossero stati contagiati, smentita inizialmente dalla mamma di Maddalena Svevi, è rimbalzata la voce che alla fine chi ha il Covid ad Amici 22 sono ben undici persone tra allievi e tecnici. È la prima volta che il talent viene condizionato dal Coronavirus e proprio per questo la produzione ha vagliato ogni ipotesi per capire come organizzare la registrazione della semifinale e soprattutto quando farla. In un primo momento si era parlato della possibilità di mandare in diretta la puntata del serale di Amici 22 in programma sabato 6 maggio, ma probabilmente da un punto di vista tecnico non è mai stato fattibile. Infatti è da qualche anno che il talent di Maria De Filippi è registrato qualche giorno prima della messa in onda così da curare al meglio in post produzione cosa trasmettere. Un’altra ipotesi rimbalzata sui social prevedeva che la semifinale di Amici 22 fosse registrata proprio sabato ma in mattinata così da avere il tempo necessario per verificare il girato. Dalla produzione però non sono mai arrivate notizie ufficiali, tranne quella inviata a fanpage e gruppi di sostenitori che erano in procinto, come da tradizione, di partecipare come pubblico e sono stati preallertati dello slittamento della registrazione da giovedì 4 maggio a data da destinarsi. Nel frattempo durante il day time sono apparsi Mattia, Aaron, Angelina e Isobel chiusi in una stanza mentre leggevano le pagelle dei giornalisti, un dettaglio che ha fatto pensare che fossero proprio loro 4 gli allievi con Covid.

Anticipazioni Amici semifinale registrazione

A prescindere da chi ha il covid ad Amici 22, sembra che sia stata decisa la data della registrazione della semifinale che andrà in onda sabato 6 maggio. Non si hanno notizie ufficiali ma a questo punto si pensa che i sintomi siano lievi o comunque senza grosse conseguenze e che la produzione abbia già preso tutte le precauzioni del caso per permettere a tutti gli allievi e i tecnici coinvolti nel talent di poter essere al proprio posto. Quando si registra la semifinale di Amici è trapelato su Twitter dalle comunicazioni che l’organizzazione ha inviato a chi deve partecipare come pubblico in studio ed è prevista quindi per domani 5 maggio nel pomeriggio. La convocazione è per le ore 15 quindi molto probabilmente si registrerà qualche ora dopo per mettere a punto tutto ciò che serve. In pratica 24 ore prima della messa in onda andrà in scena la semifinale di Amici 22 che vede in gara come ballerini Mattia, Isobel e Maddalena e come cantanti Wax, Aaron e Angelina. Secondo le indiscrezioni chi è a rischio eliminazione è uno tra Mattia e Aaron mentre Isobel e Angelina sono considerate, secondo i pronostici, le più quotate come vincitore finale di questa turbolenta edizione di Amici caratterizzare dal capodanno gate e ora dal Covid.