Anticipazioni Un Passo dal Cielo 7 sesta puntata 4 maggio: Nathan addio

Anticipazioni della sesta puntata di Un Passo dal Cielo 7 di stasera 4 Maggio: Nathan cacciato, i Nappi in difficoltà

Un Passo dal Cielo 7 torna stasera 4 maggio con delle anticipazioni infuocate. La Rai ha comunicato che la serie finisce Lunedì. Una sorpresa per i telespettatori che attendevano le ultime due puntate di giovedì. Dunque il gran finale è sempre più vicino con il penultimo episodio in programma per questa domenica. Questa sera la fiction con protagonista Giusy Buscemi metterà a dura prova i principali attori del cast. Al centro ci sono gli sviluppi della storia d’amore in crisi nera tra Vincenzo e Carolina. La donna interpretata da Serena Iansiti è ormai allo stremo delle forze, sul fronte sentimentale si intende, perché vede il suo commissario Nappi sempre più vicino alla sua ex da cui sembra colpevolmente attratto.

Anche lei ha qualcosa da farsi perdonare, spinta dalla gelosia si è legata troppo a Huber. Eva, a cui presta il volto Rocio Munoz Morales, non ha negato nella sesta puntata di Un passo dal Cielo 7 di aver sbagliato a lasciare Vincenzo, dichiarandosi, e stando alle anticipazioni di stasera 4 Maggio non si farà di certo da parte e lotterà per il suo amore. La bella spagnola della fiction ambientata tra le montagne nasconde però un segreto importante che riguarda il suo ritorno nel cast, ma per gli sceneggiatori della serie targata Lux Vide non è questo il momento giusto di svelarlo.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo 7 Nathan e Manuela

Allo stesso tempo ci sarà l’atteso faccia a faccia tra Vincenzo e Carolina. Gli spoiler sul giallo al centro della sesta puntata di Un Passo dal Cielo 7 vedono in difficoltà i fratelli Nappi. Riemergono le differenze nel condurre le indagini anche nel caso di un omicidio di un imprenditore delle Dolomiti. Come ricorderete un po’ di acredine tra i due fratelli era già emersa la scorsa puntata. Strano ma vero, è stata organizzata sul lago una sorta di rievocazione della Seconda Guerra Mondiale. Come è facile immaginare durante la simulazione degli attacchi con armi da fuoco, parte un proiettile vero che colpisce un giovane ferendolo a morte. Il riconoscimento della vittima svela dei dettagli inquietanti con un finale tragico. Dietro quello che sembrava un incidente si cela una verità amara.

Le indagini dei Nappi si concentrano concentrano così sulla famiglia del ragazzo morto che ha a che fare con il suo triste decesso. Le anticipazioni della puntata del 4 Maggio di Un Passo dal Cielo 7 non possono non concludersi sulla vita sentimentale di Manuela. Il personaggio di Giusy Buscemi ha trovato finalmente il suo equilibrio, potremmo dire anche la felicità, con Gregorio. Succederà però qualcosa, un elemento dal passato, che minerá la fragilità dell’aspirante coppia. Alla porta c’è sempre lui, Nathan interpretato da Marco Rossetti con cui è fuor di dubbio che Manuela Nappi abbia un feeling speciale, nonché un’attrazione. L’uomo cresciuto nella foresta è stato cacciato di casa e il dubbio è che fosse un suo addio a Un Passo dal Cielo 7, invece sta aiutando Mirko a ritrovare i rapporti con i suoi famigliari finiti ormai da tempo. Forse è questa l’occasione in cui tra Nathan e Manuela potrebbe nascere qualcosa.