Gabriella Golia malattia perché si parla di tumore erroneamente

Gabriella Golia storica annunciatrice anni ’80 di Italia 1 non ha una malattia nè un tumore. Il perché dell’equivoco

Gabriella Golia oggi 64 anni e da vent’anni lontana dalla televisione, dopo essere stata un’annunciatrice storica di Italia 1, si è ritrovata al centro di un equivoco. In tanti in questi anni si sono chiesti che fine abbia fatto e se fosse stata una malattia, nello specifico un tumore a tenerla lontana dal piccolo schermo. Negli anni ’80 insieme a volti Mediaset come Fiorella Pierobon, Emanuela Folliero o Signorine Buonasera Rai del calibro di Nicoletta Orsomanno e Mariolina Cannuli era delle vere e proprie star della televisione italiana. Basti pensare che le ragazzine dell’epoca, come confermato dalla stessa Cannuli nel programma condotto da Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”, aspettavano di vedere in onda come erano vestite e pettinate per prendere ispirazione dei loro look e acconciature. Un’epoca ormai finita perché le Signorine Buonasera sono ormai superate restando un importante pezzo di storia del tubo catodico. Quando arrivó l’ufficialità nel 2002 dell’addio di Gabriella Golia al suo ruolo di annunciatrice i telespettatori rimasero spiazzati. In diverse interviste recenti il volto di Italia 1 ha motivato la sua scelta fatta con il cuore, ovvero fare la mamma di suo figlio Tommaso nato nel 1997 dal matrimonio con suo marito, il professore Marco Alloisio di lavoro chirurgo specializzato nel ramo toracico.

Gabriella Golia malattia: testimonial contro il tumore

Quando poi la collega di Fiorella Pierobon decise di ritornare a lavorare in televisione era ormai troppo tardi. Oggi Gabriella Golia di lavoro si divide tra radio e web tv ma svolge anche un ruolo di grande importanza. L’ex volto Mediaset è testimonial della Lilt e come si può verificare anche sul suo profilo Instagram @gabriellagoliaofficial a determinate tematiche. La Lilt è la Lega Italiana per la lotta contro il cancro e da anni attua campagne di sensibilizzazione per la prevenzione in particolare del tumore al seno. Il marito dell’ex annunciatrice di Italia Uno è un professore universitario e medico molto quotato che si occupa di questi temi di grande rilievo sul fronte sanitario in prima persona essendo presidente di questa Associazione. Così di riflesso anche sua moglie, conosciuto questo mondo, ha deciso di essere attivista. Di qui nasce l’equivoco, Gabriella Golia non ha una malattia e non ha nemmeno un tumore, è testimonial in prima linea della Lilt. Grazie alla sua popolarità fa volontariato soprattutto per eventi di raccolta fondi. A rendere l’equivoco paradossale sono stati anche alcuni haters che hanno iniziato a cercare sul web perché la Golia fosse gonfia nelle sue ultime apparizioni televisive come a Verissimo e Citofonare Rai 2.

Ovviamente sono le solite cattiverie e mancanze di stile che appartengono al mondo social e che sempre più sono diffuse soprattutto nei confronti dei vip. Infatti è ormai da anni che tantissimi personaggi famosi sono costretti a smentire o a dover fare i conti con commenti negativi, illazioni, insinuazioni e fake news. In certi casi viene da dire che sono lontani i tempi dell’eleganza e dello stile come spesso Gabriella Golia ha ricordato quando si è trattato di parlare di Silvio Berlusconi che è stato definito più volte dalla conduttrice “un galantuomo”.