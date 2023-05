Un Passo dal Cielo 7 Nathan e Manuela si mettono insieme? Triste verità

Come finisce Un Passo dal Cielo 7 per Nathan e Manuela: si mettono insieme? Lo spoiler spiazza su Gregorio e sul finale di stagione per i Nappi

Un Passo dal Cielo 7 è oramai alle battute finali, l’ultima puntata della fiction con Giusy Buscemi va in onda Lunedì 8 Maggio e i telespettatori si chiedono se Manuela si mette con Nathan, se sceglie di fidanzarsi con Gregorio oppure preferisce rimanere single. Sono infatti due i nodi da sciogliere che riguardano entrambi il futuro sentimentale dei fratelli Nappi. Nel caso di Vincenzo la scelta a due è tra Carolina, sua attuale compagna a cui presta il volto Serena Iansiti, e la sua storica ex, Eva interpretata da Rocio Munoz Morales da cui ha avuto una figlia. Che al Commissario la conturbante spagnola non gli sia per niente indifferente è palese.

E’ vero anche, come è facile intuire dal suo modo rigido di pensare dopo tanto dolore, che ciò che è rotto non si può ricucire mandando all’aria un presente sentimentale che era sereno fino al suo arrivo. Stando agli spoiler non confermati che arrivano da Twitter e TikTok la situazione degenererà con Carolina fino a trasformarsi in una frattura che sembrerà insanabile. Questa volta, sempre secondo anticipazioni social non verificabili, ci sarà il lieto fine per la vita sentimentale per il Commissario Nappi: sul finale di Un Passo dal Cielo 7 Vincenzo torna con Carolina mentre Eva torna da dove è venuta, volatilizzandosi e lasciando alla coppia il giusto spazio per ricostruire il loro rapporto post logorante crisi che li ha allontanati.

Un Passo dal Cielo 7 Manuela tra Gregorio e Nathan

Se gli spoiler di un Passo dal Cielo 7 parlano di un ritorno di fiamma per Vincenzo e Carolina diverso è il discorso per Manuela interpretata da Giusy Buscemi riguardo a se si mette con Nathan. L’altra Nappi investigatrice ha l’imbarazzo della scelta solo in apparenza tra due nuovi ingressi nel cast. Gregorio, ovvero Leonardo Pazzagli, è introverso e soprattutto vedovo della sua cara amica. Un ostacolo come abbiamo già visto di puntata in puntata superato con l’aspirante coppia che sembra avere un finale già scritto: Un Passo dal Cielo 7 finisce con Manuela e Gregorio che si mettono insieme. Basta, però, fare un giro tra Twitter e Tiktok che spuntano anticipazioni su Giusy Buscemi e Marco Rossetti e soprattutto video dei fan per celebrare l’unione tra la Nappi e l’uomo cresciuto nella foresta delle Dolomiti tra gli orsi.

Gli abili sceneggiatori della fiction di Rai 1 prodotta da Lux Vide, avevano depistato i telespettatori con una frase storica pronunciata da Nathan a Manuela “gli agnelli non si innamorano degli orsi” facendo intendere che per loro come coppia non ci sarebbero state chance. I più attenti non hanno però potuto fare a meno di notare il modo in cui il personaggio di Giusy Buscemi e Marco Rossetti si guardino con desiderio e attrazione. Un altro dettaglio che è un possibile spoiler sul finale della serie resa cult da Terence Hill e Daniele Liotti è nella scena dell’ospedale. Quando la Nappi è ricoverata le fanno visita sia Gregorio che Nathan ma il suo sorriso è tutto per il burbero cresciuto nella foresta. Dunque stando alle anticipazioni e a questi piccoli indizi Un passo dal Cielo 7 finisce con Nathan e Manuela che si mettono insieme con l’amarezza di essere una coppia che il pubblico non si è potuto godere.