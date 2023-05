Vite al Limite Syreeta oggi: scommessa persa e pegno al Dr Now

Il percorso di Syreeta Covington in Vite al Limite ha colpito per una scommessa voluta dal dr Nowzaradan sul suo peso

Tra i pazienti che più hanno conquistato i fan e lasciato il segno per l’empatia con lo staff medico nel suo percorso a Vite al Limite c’è Syreeta Covington. Lo scopo della 31enne era quello di cambiare la sua vita grazie alle cure del chirurgo bariatrico Nowzaradan anche perché era arrivata a circa 270 kg e aveva iniziato ad avere numerose difficoltà motorie oltre a problemi fisici. Ciò che ha impressionato nel percorso di Syreeta è stato il rapporto con il dott. Now basato su un costante aggiornamento ma anche e soprattutto su una serie di sfide e scommesse che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Anche per questo c’è molto interesse per capire Syreeta di Vite al Limite oggi se è riuscita a operarsi e a raggiungere un peso idoneo per vivere serenamente senza troppe difficoltà.

Syreeta ha avuto una vita difficile essendo sopravvissuta ad abusi mentali e fisici durante l’infanzia, si è rivolta al cibo come fonte di conforto. Grazie alla dieta, all’esercizio fisico e alla terapia, ha lavorato duramente per raggiungere i suoi obiettivi di perdita di peso. Alla fine dell’episodio di Vite al Limite, ha rivelato di voler avere un bambino con Lawrence. Anche per questo in tanti hanno sperato che la paziente del dott. Nowzaradan si sia sottoposta al tanto agognato intervento chirurgico per la perdita di peso e vivere una vita più sana e felice. Ma ciò che ha colpito tanto è stato il rapporto avuto con il chirurgo bariatrico.

Syreeta Vite al Limite oggi: quanti kg pesa

Tutto è nato dalla scelta del dott. Now di voler approvare Syreeta per l’intervento chirurgico solo ed esclusivamente se avesse perso 11 kg in un mese dopo aver perso inizialmente 27 kg. Dopo quattro mesi da dialogo tra i due con tanto di scommessa pattuita, Syreeta di Vite al Limite è ingrassata incredibilmente di 9 kg. Per riuscire ad ottenere ciò che ha sempre desiderato, è andata in terapia con l’obiettivo di perdere 40 chili in 2 mesi. Alla fine del percorso non è riuscita a raggiungere il peso necessario ma il Dr. Now le ha detto che se avesse continuato a progredire nei due mesi successivi, l’avrebbe sottoposta a un intervento chirurgico per la perdita di peso. Dopo un anno di lavoro con il Dr. Now, Syreeta ha perso 97 chili.

Dopo Vite al Limite Syreeta non ha più detto se si è sottoposta a un intervento chirurgico per la perdita di peso. La sua pagina Facebook contiene molti post che indicano che ha continuato ad allenarsi anche dopo la fine del programma. Nelle sue foto più recenti, risalenti al 22 gennaio, Syreeta di Vite al Limite oggi sembra essere in linea con i tempi e non sta aumentando di peso. In un post dell’agosto 2022, Syreeta ha scritto: “Questa volta mi sono letteralmente allenata per 48 minuti da sola senza il mio allenatore”. Questo post dimostra che era motivata a perdere peso. Per quanto riguarda la sua vita privata Syreeta Covington di Vite al Limite è ancora sposata con suo marito Lawrence.