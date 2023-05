Anticipazioni il Patriarca quarta puntata 5 maggio: la fine per Mario

Anticipazioni il Patriarca quarta puntata di stasera 5 maggio: Nemo tradito, Mario sposa Nina, la scoperta di Carlo incastra Nemo

Stasera 5 maggio va in onda la quarta delle sei puntate de il Patriarca e le anticipazioni vedono Nemo, interpretato da Claudio Amendola, ad un passo dal declino tradito e umiliato. La fine però è vicina anche per Mario, a cui presta il volto Raniero Monaco di Lapio mentre Carlo trova in un’agenda le prove contro Bandera che cercava da tempo e che fanno riemergere ferite profonde che sembravano sopite. La trama di questa sera della serie ambientata a Levante vede il vendicativo ispettore Monterosso, il cui ruolo è di Primo Reggiani, voler incastrare ad ogni costo Bandera. Il poliziotto si era legato al dito il non essere riuscito ad attribuirgli penalmente la morte di Buscemi e ora ha l’occasione di rifarsi con lo strano decesso della dottoressa specializzata in Neurologia che aveva in cura Nemo.

Non importa se il personaggio di Claudio Amendola sia estraneo ai fatti, per l’ispettore bisogna trovare prove a sufficienza per mettere finalmente il galera il narcotrafficante più potente del paese. Potremmo dire che le anticipazioni della puntata di stasera 5 maggio de Il Patriarca sono perfino peggiori per Nemo sul tema famiglia. La moglie Serena, interpretata da Antonia Liskova, scopre in questo quarto episodio la malattia del personaggio di Claudio Amendola, il morbo di Alzheimer. Non è però comprensiva nei confronti del marito che sta perdendo la memoria, lo tradisce costringendolo a rivelare davanti a tutta la sua famiglia, figli e collaboratori fidati, di essere malato. Una brutta umiliazione per Bandera che deve affrontare un altro problema.

Anticipazioni Il Patriarca quarta puntata 5 Maggio Mario e Nina

La figlia Nina, alias Giulia Schiavo, decide di comunicare che sposerà Mario decretando così la fine per Raniero Monaco di Lapio. Stando gli spoiler sulla fiction ispirata a Vivere senza permesso, il narcotrafficante non prenderà per niente bene questa scelta della coppia, iniziando a pensare che il suo braccio destro abbia in realtà una strategia per entrare in famiglia arginando la sua volontà. Infine le anticipazioni della quarta puntata de Il Patriarca vedono un litigio furioso tra Lara e il suo fidanzato Malcom. Una fonte anonima invia loro un video alquanto delicato per ricattarli, un avvenimento che porta nella coppia una brutta frattura fatta di tensioni e accuse reciproche rivelando il lato oscuro del contabile di Bandera. La trama continua con Carlo che scopre dopo una lunga ricerca un’agenda segreta.

Già sfogliandola ad un primo sguardo si rende conto degli orrori che contiene, una vera e propria prova che metterebbe spalle al muro l’intera criminalità di Levante trascinando ovviamente nel baratro l’intera famiglia del personaggio di Claudio Amendola. Il ritrovamento pone il giovane davanti una scelta importante per la fiction di canale 5, occultare l’agenda o consegnarla all’ispettore Monterosso. Intanto gli spoiler arrivano anche per Alessandro, tormentato dal voler scoprire la verità sulla mote di suo padre. Stasera sarà vicinissimo a capire se l’omicidio del genitore è stato ordinato per mano di Nemo oppure il protagonista non c’entra nulla con questo tragico evento che gli ha sconvolto la vita.