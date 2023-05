Armando Incarnato lavoro: cosa fa il cavaliere di Uomini e Donne Over

Che lavoro fa Armando Incarnato di Uomini e Donne Over: la verità sul cavaliere napoletano che non parla della sua professione

Armando Incarnato è uno dei protagonisti principali del popolare dating show di Canale 5 Uomini e Donne. Il cavaliere napoletano del Trono Over è diventato uno dei personaggi più discussi della trasmissione a causa del suo carattere fumantino e dei tanti anni trascorsi a cercare l’amore senza mai trovare, suo malgrado, una relazione stabile. Nato a Napoli il 6 febbraio 1981 Armando Incarnato ha trascorso parte della sua giovinezza nel capoluogo partenopeo e ha iniziato la sua carriera lavorativa in fabbrica. Di studi è laureato in Architettura come rivelato durante la trasmissione e ha avuto molte esperienze nel settore. In seguito il cavaliere di Uomini e Donne si è spostato a Milano in cerca di nuove opportunità. Qui ha lavorato come responsabile di uno dei supermarket di una nota catena e successivamente ha intrapreso anche la carriera di attore partecipando anche a Gomorra 4.

Oggi Armando Incarnato è diventato un imprenditore di successo e le ultime notizie che abbiamo sul suo lavoro riguardano la gestione di una serie di attività nel settore di hairstyling. In realtà riguardo a cosa fa nella vita il cavaliere napoletano del Trono Over si è creato un vero e proprio alone di mistero e i telespettatori si sono chiesti il motivo. Nel corso di una puntata della trasmissione, nello specifico quando Maria De Filippi e Gianni Sperti si sono seduti a centro studio per chiarire la posizione di Armando riguardo ad un suo presunto agente e alla sua partecipazione ad un provino nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, c’è stata una rivelazione. Ovviamente, precisiamo, la produzione crede ad Incarnato però comunque lui ha tenuto a precisare di essersi dispiaciuto perché definito “raccomandato” o “pupillo” della stessa conduttrice della dating show.

Armando Incarnato lavoro: il mistero

In una frase il cavaliere ha spiegato anche un piccolo dettaglio della sua vita privata rivelando di non aver proseguito il lavoro del padre per evitare che la gente lo etichettasse come raccomandato. Una presa di posizione voluto fin dall’inizio nella sua adolescenza per farsi da solo e raggiungere il successo professionale che sentiva fortemente di dover ottenere come self made man. C’è un altro tassello sul giallo lavoro di Armando Incarnato al Trono Over di Uomini e Donne e in questo caso ci ha messo lo zampino involontario l’opinionista Gianni Sperti che ormai da tempo battibecca spesso con il cavaliere napoletano e tra alti e bassi continua a commentare il suo percorso all’interno del dating show.

In passato lo stesso Armando ha rinunciato a conoscere delle dame che erano venute appositamente per lui per corteggiarlo e frequentarlo perché a suo dire non erano molto presenti durante la giornata mentre lui ama una donna che si faccia sentire molto anche con telefonate per avere la possibilità di raccontarsi l’un l’altro la propria giornata. In quel contesto Incarnato affermò di avere molto tempo libero rispondendo per le rime a Gianni dicendo di campare di rendita, sembrando però una battuta ironica anche se non conosciamo questi dettagli così precisi della sua vita privata. Come lavoro ha spiegato inoltre che non può dirlo per motivi personali. Di recente Gianni Sperti è tornato sull’argomento chiedendo ad Armando Incarnato che lavoro facesse e lui ha risposto che non può dirlo per motivi personali.