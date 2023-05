Back to School promossi e bocciati quinta puntata: contestazione

Quinta puntata di Back To School ieri sera 4 maggio: una contestazione, una bocciatura per condotta e rimandati

La quinta puntata di Back to School di ieri sera 4 maggio si è contraddistinta per un ripetente che ha deciso di non fare il suo esame di quinta elementare. Ha dell’incredibile quanto successo con la commissione che ha dovuto fare i conti con una vera e propria contestazione oltre a dover nuovamente affrontare le prove di ben tre ripetenti. I partecipanti della quinta puntata di Back to School sono stati Beatrice Valli, Luca Daffrè, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Justine Mattera e i tre rimandati Gigi e Ross, Elena Morali e soprattutto Carmen Di Pietro al suo quarto tentativo. Chi ha superato brillantemente l’esame di quinta elementare è stata Justine Mattera che è stata interrogata in arte e geometria e per la commissione ha davvero impressionato: risultata preparata, lucida e estremamente ligia, è stato apprezzato il fatto che ha sostenuto un esame non in lingua madre ed è per questo che è stata promossa.

Buona preparazione anche da parte di Katia Ricciarelli che è stata interrogata in educazione civica e italiano ed è proprio in quest’ultima materia che la soprano si è distinta. Per la commissione è stata piacevole con i maestrini e insieme ad un esame egregio ha conquistato la promozione. Nonostante le lacune palesate e la poca propensione allo studio, chi è riuscito ad essere promosso è stato Luca Daffrè che in matematica e italiano qualche risposta è riuscita a darla e così la commissione ha deciso di premiarlo. Chi invece ha potuto sfruttare la media molto bassa da parte degli altri allievi è stata Beatrice Valli interrogata in inglese e scienze: secondo la commissione la prestazione non è stata memorabile ma meno peggio di tanti altri quindi è stata promossa.

Back to School quinta puntata: gli esami e i bocciati

La quinta puntata di Back to School in onda ieri sera 4 maggio ha visto per la prima volta una vera e propria contestazione contro il programma condotto da Federica Panicucci. A rendersi protagonista dell’insolito siparietto è stato Ivan Cattaneo che dopo essersi preparato con i maestrini ha deciso di non sostenere l’esame di quinta elementare. Il cantante si è presentato davanti alla commissione ma ha iniziato a chiedere di parlare della vita, anzi successivamente di voler sostenere l’esame della vita. Era tutto pronto per essere interrogato in inglese ma dopo che Federica Panicucci gli ha chiesto più volte cosa volesse fare ha spiegato che non vuole rifare l’esame di quinta elementare e di non volerlo rifare per principio. Si chiude così l’esperienza a Back to School di Ivan Cattaneo che non riceve ovviamente nemmeno un giudizio da parte della commissione. La quinta puntata di Back to School di ieri sera 4 maggio ha visto anche l’esame di ben tre ripetenti. Gigi e Ross sono stati interrogati in matematica e geografia dove però non hanno fatto una gran bella figura dando un po’ troppe risposte sbagliate. La commissione si augurava che ripetere l’esame avrebbe consentito di fare una figura migliore ma la condotta è peggiorata ed è proprio quella a fare la differenza, per questo la coppia di comici è stata nuovamente rimandata.

L’esame di Elena Morali è stata caratterizzata da un vero e proprio dissing tra la ripetente e la prof Bertucci. A provocare per prima è stata la bionda ex Pupa e Secchione che l’ha apostrofata come prevenuta perché nell’esame precedente aveva un abito più bello. La Bertucci non si è fatta scrupoli e ha negato ogni attacco sottolineando perché il suo abito era molto bello. Interrogata in geografia e storia, la commissione ha usato poche parole per il giudizio di Elena Morali: farsi suggerire da Carmen Di Pietro è un segnale inquietante e per questo è stata rimandata. A chiudere la serata ci ha pensato Carmen Di Pietro con un esame di quinta elementare davvero particolare perché interdisciplinare, cosa mai avvenuta prima a Back to School: la commissione si augurava di non rivederla mai più, la ripetente migliora ma molto lentamente, nonostante ciò è stata promossa. Alla fine chi è stato bocciato ieri sera a Back To School sono stati nuovamente Gigi e Ross e Elena Morali.