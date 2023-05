Claudio P Uomini e Donne Over chi è il cavaliere tra Carla e Gabriella

Chi è il cavaliere Claudio di cognome P conteso tra Carla e Gabriella al trono over di Uomini e Donne: età e lavoro

Non smette mai di stupire il dating show di Maria De Filippi soprattutto quando si tratta di nuovi innesti. I telespettatori si chiedono infatti chi è Claudio di cognome P del Trono Over di Uomini e Donne. Per intendersi il cavaliere che è uscito con Carla e Gabriella e che già fa discutere. Alto e robusto, occhi scuri e capelli brizzolati, il suo fascino ha subito colpito perché intriso di una forte personalità e a sorpresa ha diviso il parere dei fan del programma che spesso sono portati a credere maggiormente alle dame come nel caso di Carla e Biagio Di Maro. Non è nota la data di nascita precisa di Claudio P del Trono Over ma avrà circa 55 anni portati benissimo. Per quanto riguarda il lavoro del cavaliere del parterre maschile del dating show non è stato ufficializzato ma da ciò che si deduce dai racconti fatti dalle due che ha corteggiato, Carla e Gabriella, potrebbe essere un imprenditore. Claudio P è di origini venete perché una delle due dame ha raccontato che quando è stato il suo momento di incontrarsi con lui nei suoi luoghi più vicino casa si è recata a Venezia dove ha incontrato il cavaliere e una coppia di amici. Di carattere il protagonista di Uomini e Donne Over si definisce galante, attento alle esigenze delle donne e con una personalità forte. Viene da una storia importante, un divorzio e forse ha dei figli ma sulla sua vita privata ha preferito tenere il massimo riserbo senza sbottonarsi troppo sul suo vissuto sentimentale e professionale, almeno per ora.

Claudio P Uomini e Donne Over tra Carla e Gabriella

Nello scontro con Carla avvenuto nella puntata del 2 maggio di Uomini e Donne, Claudio P è stato accusato di non essere così galante come si definisce. La dama di Bergamo ha infatti contestato diversi atteggiamenti da parte del cavaliere ritenendolo cafone, privo di classe, sensibilità e tatto. Nel dettaglio la donna ha spiegato che dopo un caffè preso al bancone del bar dell’hotel in cui alloggiava le ha dato una banconota da 20 euro affermando “quando poi ti trovi paghi il conto”. L’uomo ha replicato che in realtà le cose non sono andate proprio così, si è sentito costretto a fare questo gesto perché voleva offrirle l’aperitivo ma non c’era nessuno a cui poter pagare e quindi doveva essere per forza caricato sul conto della stanza come extra. Carla non si è data per vinta e ha continuato ad accusare Claudio P dicendo che l’ha definita più bellina di faccia come a lasciar intendere che di fisico fosse brutta e lei soffre molto di questa cosa perché reduce da un’operazione e per questo ha qualche kg in più. Il cavaliere di Uomini e Donne Over anche in questo ha replicato che non era questa la sua intenzione ma in realtà voleva farle un complimento. L’ex di Biagio Di Maro ha concluso il litigio affermando che quando sono andati a fare aperitivo e cena con una coppia di amici del luogo lei si è pagata la sua quota. Gabriella invece ha definito Claudio P un uomo gentile con cui si trova benissimo.