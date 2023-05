Fabio Fulco fidanzata e figlia chi è Veronica Papa: la loro prima volta

Veronica Papa è la fidanzata e compagna di Fabio Fulco, hanno una figlia di nome Agnes e si sposano a luglio

Fabio Fulco è un amato attore che interpreta Ferdinando ne Il Paradiso delle Signore e ha vestito i panni del tenente Rodolfo Mei in Orgoglio. Attualmente è fidanzato con la bellissima Veronica Papa ma la curiosità dei fan è sempre presente per sapere chi è la donna che ha conquistato il suo cuore e soprattutto quando i due si sposeranno. Veronica è di origini abruzzese, nata l’1 maggio 1995 sotto il segno zodiacale del Toro. È una modella di talento, imprenditrice e concorrente di concorsi di bellezza, avendo partecipato a Miss Italia nel 2014 arrivando in finale e a Miss Mondo 2016. La fidanzata di Fabio Fulco è laureata all’Accademia delle Belle Arti ed è anche una donna d’affari, infatti ha una propria linea di abbigliamento, chiamata “Véro in Love”, nata dalla sue esperienze sulle passerelle e dalla sua formazione accademica. Appassionata di viaggi, Veronica Papa documenta le sue escursioni sui social tenendo sempre aggiornati i suoi fan.

Fabio Fulco e Veronica Papa si sono conosciuti nel 2019 e sono andati subito d’accordo, la relazione è cresciuta giorno dopo giorno e il 12 maggio 2022 hanno annunciato il loro fidanzamento sui social media. L’attore de Il Paradiso delle Signore ha chiesto a Veronica Papa di sposarlo con un bellissimo anello e i due hanno annunciato il loro fidanzamento su Instagram. Per l’occasione si sono recati ad Amalfi e il momento è stato documentato per tutti i loro follower. Fabio Fulco e Veronica Papa hanno programmato il matrimonio per luglio 2023, inizialmente avevano pensato di sposarsi in Abruzzo ma successivamente hanno optato per la Costiera Amalfitana, stesso luogo dove l’attore ha fatto la sua proposta. Fabio Fulco e Veronica Papa hanno già una figlia, Agnes, nata il 5 maggio 2021. Anche se la coppia si frequenta dal 2019, rimane un enigma per il pubblico. In un mondo pieno di gossip, i due si concentrano soprattutto sulla loro famiglia e sulla loro carriera, rivelando pochissimi dettagli sulla loro vita privata. Stanno vivendo un’incredibile storia d’amore che molti fan possono solo sognare e sarà emozionante vedere cosa riserva il futuro alla coppia felice.

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto sono stati sotto i riflettori da quando la loro relazione è iniziata nel 2005. L’attore e la showgirl italiana hanno avuto una lunga e burrascosa storia da allora e hanno attirato l’attenzione dei fan. La coppia si è incontrata per la prima volta quando entrambi erano concorrenti nel programma televisivo “Ballando con le Stelle”, lui ballava con Claudia Nicolussi mentre lei con Raimondo Todaro. Dal momento in cui si sono visti, si sono innamorati e hanno iniziato a frequentarsi nel 2005. Per i successivi dodici anni, i due hanno portato avanti la loro relazione e hanno continuato a rendere pubblico il loro affetto. Nel 2017, dopo dodici anni di alti e bassi, la coppia si è finalmente lasciata. In un’intervista a Oggi, Miss Italia 2004 ha parlato per la prima volta della separazione spiegando che lo ha lasciato perché non lo amava più. Dalla rottura chi sembrava uscito peggio è stato l’attore Fabio Fulco che in diverse interviste spiegò come era rimasto male dalla modalità in cui era stato lasciato dall’oggi al domani senza essere preparato e nemmeno senza particolari spiegazioni. Soprattutto era stato colpito dalla velocità con cui lei si era legata ad un’altra persona. Dopo l’incontro con Veronica Papa, Ferdinando de Il Paradiso delle Signore ha rivelato di aver conosciuto per la prima volta l’amore.