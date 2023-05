Sandy Marton moglie e figli: una scelta che stupisce

Ricordate Sandy Marton? Da icona pop nell’Italia degli anni Ottanta a cantante di culto oggi, moglie e figli della voce di People from Ibiza

Sandy Marton ha moglie e figli: è questo che si domandano ancora oggi le fan del biondo artista. Correvano gli anni Ottanta, l’economia andava forte e le vacanze alla moda le si faceva a Ibiza, mentre nelle discoteche impazzava la italo-disco, con brani proprio come People from Ibiza. L’autore è Sandy Marton, che in realtà di anglosassone non aveva nulla e di nome sul serio faceva Aleksandar Marton: classe 1959, croato di Zagabria e figlio del console jugoslavo in Italia, negli anni Settanta era approdato a Milano, dove aveva conosciuto Claudio Cecchetto indiscusso talent scout dell’epoca. E da lì, la sua vita era cambiata: giovane, bello e alla moda, Sandy Marton divenne immediatamente un sex symbol nella musica italiana dell’epoca.

Pochi ricordano il suo esordio con il poco fortunato nome d’arte di M. Basic, con cui incise la canzone Ok Run, ma con il passaggio al nuovo nome d’arte e con il lancio di People from Ibiza, la sua carriera decollò. La canzone raggiunse la vetta delle classifiche già nell’estate del 1984, e Cecchetto arrivò addirittura a fondare un’apposita casa discografica, chiamata appunto Marton Corporation e l’etichetta collegata Ibiza Records. E poi che successe? Il fenomeno Sandy Marton si sgonfiò e Claudio Cecchetto preferì concentrarsi sull’emergente Jovanotti, nome d’arte di Lorenzo Cherubini scovato in una discoteca ad Agropoli, così che del cantante di culto di origini croate si persero presto le tracce, almeno a livello musicale. Lui stesso, alla fine degli anni Ottanta, decise di abbandonare il mondo della musica, dopo diversi dissidi avuti con i suoi produttori.

Benché fosse una grande star pop all’epoca, non si è mai saputo molto della vita privata di Sandy Marton e ancor meno se ne è saputo oggi dopo il suo ritiro dal panorama musicale. Non abbiamo mai ricevuto grandi informazioni sui suoi flirt e sulle sue fidanzate, ma da quanto si sa oggi Sandy Marton non si è mai sposato né ha avuto figli. In un’intervista del 2017 per Ibiza On Tv, ha confermato di essere “felicemente single”. Oggi l’ormai ex cantante croato ha 63 anni.

Sandy Marton cosa fa

Alla fine degli anni Ottanta, Sandy Marton ha deciso di abbandonare il mondo della musica per aprire una discoteca, ovviamente, in Spagna, a Madrid. Successivamente, negli anni Novanta, ha lasciato anche la capitale spagnola per trasferirsi a Ibiza, e solo occasionalmente è tornato a fare delle comparsate televisive in Italia. Una delle ultime è stata a L’Anno che verrà su Rai 1, per l’ultimo dell’anno del 2022, una partecipazione di straordinario successo che ha spinto così Carlo Conti a chiamarlo per l’edizione 2023 della trasmissione Rai I Migliori Anni dove è stato accolto proprio da Claudio Cecchetto che ha decretato il suo breve ma intenso successo. Attualmente Sandy Marton vive ancora a Ibiza e di lavoro sull’isola delle Baleari gestisce un ristorante chiamato Café del Mar, vicino alla spiaggia di Ses Salines dove è una vera e propria icona della movida. Quindi a tutti gli effetti l’ex cantante ha trasformato la sua hit nella sua vita vera facendosi adottare dall’isola iberica.