Scialpi compagno attuale: il matrimonio saltato

Scialpi ha fatto coming out e l’attuale compagno è dirigente di banca: il matrimonio saltato con l’ex manager e le figlie

Dopo la partecipazione a Pechino Express in tanti si chiedono chi sia il compagno attuale di Scialpi che da tempo fa parlare anche per la sua vita privata. Rocking Rolling, Cigarettes and Coffee, No East No West, Pregherei (con cui vinse il Festivalbar del 1988): Scialpi è stato uno dei cantanti di maggiore successo in Italia negli anni Ottanta, soprattutto tra i giovani. Nato come Giovanni Scialpi a Parma, nel 1962, ha vissuto una carriera di grande successo, arrivando a partecipare anche in tre occasioni al Festival di Sanremo (nel 1986 con No East, No West, nel 1987 con Bella età, e nel 1992 con È una nanna). Una carriera che, però, ha finito con lo sgonfiarsi improvvisamente nel corso del decennio successivo, segnata proprio dall’immediata eliminazione a Sanremo 1992, già alla prima serata. Pur avendo continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, e della musica in particolare, Scialpi iniziò a diventare sempre meno presente in tv e anche sugli scaffali dei negozi di dischi (tra il 1995 e il 2003 non pubblicò nessun album di inediti).

In compenso, in anni più recenti ha fatto discutere soprattutto per le sue questioni sentimentali. Nel luglio 2015, Scialpi ha annunciato di volersi sposare Roberto Blasi, manager e suo compagno da circa sei anni, e le nozze tra i due si sono infine realizzate a New York. Successivamente, la coppia ha ottenuto una certa fama per aver preso parte a Pechino Express su Rai 2. Tuttavia, presto iniziò a circolare la voce che i due non fossero più in sintonia, e alla fine nell’ottobre del 2016 la coppia si separa ufficialmente. Oggi, Scialpi ha però ritrovato l’amore, dopo la fine della lunga storia con Roberto Blasi. Dal 2018 il cantante di grido negli anni Ottanta ha infatti una relazione con un uomo di cui conosciamo solo il nome, Leo Bankston. Dell’attuale compagno di Scialpi sappiamo che ha 60 anni, ed è quindi coetaneo dell’artista, è di origine americana e di lavoro fa il dirigente di banca. “È un uomo maturo, – spiega il cantante – è una persona alla quale ho dato fiducia così come l’avevo data, in passato, a Roberto. Ma rispetto a lui, Leo mi assomiglia di più”. Parlando della sua relazione ha spiegato che si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine.

Scialpi figlie

Scialpi non ha mai avuto figli dal suo precedente matrimonio con Roberto Blasi, con cui al momento risulta ancora sposato, anche se proprio il nuovo compagno Leo gli avrebbe suggerito di chiedere il divorzio e chiudere per sempre quella storia almeno stando alle ultime notizie trapelate sulla vita privata dell’artista. In tanti credono che Scialpi abbia delle figlie, un equivoco nato dopo l’incontro con l’attuale compagno. Niente figli nemmeno con il suo nuovo fidanzato, ma Leo Bankston ne ha due dal precedente matrimonio con una donna. L’uomo ha infatti avuto due figlie, una di 28 anni e l’altra di 30 anni. Di loro non conosciamo i nomi né altri dettagli della vita privata, ma secondo alcune fonti apparse sul web risulta che una delle due figlie del compagno di Scialpi abbia a sua volta una figlia e quindi il cantante sia nonno acquisito.