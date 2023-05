Figli Camilla Parker Bowles: chi sono Tom e Laura e cosa fanno

Camilla Rosemary Shand è la moglie di Re Carlo III, che però non è stato il suo primo marito: di chi sono i figli della donna? Scopriamo qualcosa di più.

Il pubblico la conosce soprattutto come Camilla Parker Bowles che ha due figli, anche se questo non è più il suo nome: Camilla Rosemary Shand è, dal 2005, la moglie di Carlo, l’attuale Re del Regno Unito. Al matrimonio, Camilla divenne Duchessa di Cornovaglia e di Rothesay, oltre che Principessa del Galles, ma dallo scorso settembre, con la morte della Regina Elisabetta e la nomina a sovrano di Carlo, è divenuta la nuova Regina consorte del Regno Unito. Nata nel 1947 a Londra, Camilla è figlia di un ex ufficiale dell’esercito britannico e di una donna di nobili origini, Rosalind Cubitt, figlia di Roland Cubitt, III barone di Ashcombe.

Da sempre bene inserita nell’alta società britannica, ha conosciuto Carlo nel 1971 e il rapporto tra i due è stato molto lungo e discusso: inizialmente amici, iniziarono una relazione poi interrotta al matrimonio di lei, ma mai del tutto sopita, e che tornò a emergere a partire dal 1986. Dopo i rispettivi divorzi, i due ricominciarono a frequentarsi, e la loro storia fece molto clamore sulla stampa scandalistica britannica, fino a che appunto non si sposarono nel 2005.

Camilla dall’ex marito Parker Bawls ha avuto due figli, ma nessuno dei due è figlio di Carlo (che a sua volta ha avuto due figli maschi, William ed Henry, dal suo precedente matrimonio con Lady Diana Spencer) e pertanto non possono avere pretese al trono. Si chiamano Tom e Laura, e sono i figli che Camilla ha avuto dal suo precedente matrimonio con il maggiore della Royal Horse Guards Andrew Parker Bowles, da cui prese il cognome e con cui fu sposata dal 1973 al 1995. Ci si chiede chi sono i due figli della nuova Regina consorte e che ruolo avranno adesso che la madre è salita al trono in quanto moglie di Carlo III. Proviamo a spiegare.

Figli Camilla Parker Bowles: ruolo a corte

I due figli di Camilla dal precedente matrimonio con Andrew Parker Bowles sono Tom Parker Bowles e Laura Lopes (nata Laura Parker Bowles, ma che oggi ha preso il nome del marito). Tom, il primogenito, è nato nel 1974 e ha frequentato il prestigioso college di Eton; l’attuale re Carlo III è stato addirittura il suo padrino, alla nascita. Oggi è un noto scrittore e critico gastronomico, oltre che un conduttore radiofonico, le sue recensioni di ristoranti sono state pubblicate negli anni su testate quali GQ, Esquire e The Mail on Sunday.

Ha sposato Sara Buys, una giornalista che si occupa di moda, dalla quale ha avuto due figli, Lola e Freddy. Dopo il divorzio da Buys, Tom ha avuto una relazione con la giornalista Alice Procope, interrotta a causa della prematura morte di lei, a soli 40 anni. Laura invece è nata nel 1979, e oggi dirige una galleria d’arte a Londra, dopo aver frequentato la St Mary’s Shaftesbury, una scuola per ragazze cattoliche nel Dorset, e la Oxford Brookes University, dove si è laureata in Storia dell’Arte e Marketing. Ha tre figli: Eliza, Louis e Gus.

I figli di Camilla non avranno alcun ruolo nella famiglia reale, anche se la madre è adesso divenuta Regina. Nonostante questo, sono molto legati a Re Carlo III, che come abbiamo visto è stato padrino di Tom, e infatti entrambi hanno spesso partecipato a eventi della famiglia reale nel corso degli anni, pur mantenendo un basso profilo. Elisa, la figlia primogenita di Laura, ha anche fatto da damigella al matrimonio di William e Kate.