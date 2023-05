Diletta Leotta fidanzato: chi è Loris Karius padre di sua figlia

Loris Karius calciatore è il fidanzato di Diletta Leotta e padre di sua figlia: chi è e cosa ha fatto in carriera

L’uomo che ha conquistato il cuore di Diletta Leotta è Loris Karius, calciatore professionista che di ruolo fa il portiere. La coppia aspetta una bambina che dovrebbe nascere tra fine agosto e inizio settembre. Di origini tedesche il fidanzato della conduttrice di DAZN è nato il 22 giugno 1993 a Biberach an der Riss e ha giocato a calcio fin da piccolo quando alla tenera età di sette anni faceva parte della squadra dell’SSV Ulm 1846. Successivamente Loris Karius ha firmato il suo primo contratto da professionista con il FSV Mainz 05 nel 2012. Ha debuttato nella stagione 2013 ed è rimasto con il club fino al 2016, collezionando 96 presenze. Le sue prestazioni al Mainz hanno attirato l’attenzione del Liverpool, che lo ha ingaggiato nel 2016. Il portiere ha affrontato alti e bassi con la maglia dei Reds nonostante la grande fiducia riposta in lui dall’allenatore Jurgen Klopp. Titolare nella finale di Champions League 2018, il fidanzato di Diletta Leotta si è però distinto in negativo nella sfida decisiva contro il Real Madrid con due errori decisivi per la vittoria del club spagnolo. A fine 2018 è stato così ceduto in prestito al Besiktas e nel 2020 è tornato in Germania all’Union Berlino. Dopo la scadenza del contratto con il Liverpool ha firmato un accordo con il Newcastle e a febbraio 2023 è tornato a disputare una partita da titolare nella sconfitta della sua squadra contro il Manchester United nella finale di Coppa di Lega.

Oltre al calcio Karius ha altri interessi. È appassionato di musica e sa suonare la chitarra inoltre ha partecipato a programmi televisivi come il game show tedesco Schlag den Star. Nel tempo libero ama viaggiare e scoprire nuovi luoghi. Spesso condivide le foto dei suoi viaggi con i suoi follower sui social media. Nonostante i suoi impegni frenetici, Karius è riuscito a mantenere un rapporto solido con la famiglia e gli amici, che sono stati una fonte costante di sostegno durante la sua carriera. Inoltre è anche coinvolto in iniziative filantropiche, come il sostegno al lavoro della Laureus Sport for Good Foundation. Il suo nome è diventato popolare anche in Italia per la relazione con Diletta Leotta iniziata a ottobre 2022. I due si sono conosciuti in Inghilterra tramite amici in comune con la conduttrice televisiva che si trovava nel Regno Unito per uno speciale dell’emittente DAZN. Un colpo di fulmine che ha portato i due ad ufficializzare il fidanzamento sui social già dopo due mesi in occasione delle festività natalizie. A febbraio 2023 l’annuncio della gravidanza da parte di Diletta Leotta che ovviamente ha condiviso la sua gioia insieme al fidanzato Loris Karius anche sui social media. La coppia di recente ha trascorso dei giorni di vacanza a Ibiza per rilassarsi in vista dell’estate di attesa, nel frattempo il volto DAZN continua il suo lavoro ed è stata anche presente alla vittoria dello scudetto del Napoli a 33 anni di distanza dall’ultima volta. La sua intervista a Luciano Spalletti, allenatore del club campione d’Italia, ha fatto il giro del web per le lacrime del mister toscano che ha dedicato la vittoria alla sua famiglia.