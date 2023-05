Diletta Leotta quando partorisce: una data speciale

Diletta Leotta partorisce a cavallo di due mesi estivi la sua prima figlia femmina concepita con Loris Karius professione calciatore

Diletta Leotta 32 anni da compiere il 16 agosto 1991, data di nascita della bionda giornalista di origini siciliane, potrebbe festeggiare il suo compleanno con il pancione anche se ancora per poco. Quando partorisce il volto di Dazn è da conteggiare in base alle settimane di gravidanza. Sua figlia, una femminuccia, avrà come papà il suo fidanzato Loris Karius con cui si è conosciuta ad ottobre 2022 dopo la rottura con il modello milanese Giacomo Cavalli. Un colpo di fulmine tra il calciatore di origini tedesche di 33 anni e la giornalista sportiva ex Sky che è stato subito coronato con l’annuncio di Diletta Leotta incinta.

A confermare le voci di una gravidanza per l’influencer è stata la diretta interessata con un post condiviso su Instagram anche da Loris Karius. Una bella sorpresa per i fan che non vedono l’ora di poter fare le congratulazioni alla coppia glamour con la nascita della loro prima figlia, una femminuccia. Ci sarà ancora un po’ da aspettare fino a quando partorisce Diletta Leotta per poter vedere le prime immagini della neonata e soprattutto conoscere il nome della bimba di Loris Karius con la speaker radiofonica. Per potere calcolare la data precisa del parto della giornalista sportiva bisognerebbe conoscere il giorno presunto del concepimento, che ovviamente resta nella privacy come è giusto, ma un conto si può fare dal momento in cui la gravidanza dell’ex di Can Yaman è stata ufficializzata ai fan che avviene da prassi al terzo mese di gestazione.

Diletta Leotta incinta

Inoltre sul volto di Dazn ha dedicato diverse pagine il settimanale Chi, che oltre ad aver dato la notizia della figlia in arrivo per la coconduttrice di Sanremo 2020, ha fatto anche un conto delle settimane del pancino che diventerà a breve un pancione stupendo. Dunque il nono mese di gravidanza per la giornalista è a luglio terminato. Dunque alla domanda quando partorisce Diletta Leotta la risposta è tra fine Agosto e inizio di Settembre. La figlia frutto dell’amore con Loris Karius potrebbe così essere del segno zodiacale del Leone o della Vergine. Per quanto riguarda il nome è stato scartato Ofelia, come la mamma di lei, e si deciderà quando nascerà. Raramente la bionda conduttrice ha parlato personalmente della sua vita privata, su cui invece il mondo del gossip si è sempre scatenato fin dai tempi dei suoi esordi alla conduzione dello spazio dedicato alla Serie B di Sky Sport.

Nel suo passato ci sono diversi ex famosi al grande pubblico. Nel 2015 Diletta Leotta era fidanzata con il dirigente televisivo Matteo Mammí. La rottura avvenne tre anni dopo e la giornalista si legò sentimentale al pugile Daniele Scardina. Una coppia molto social che si è lasciata dopo due anni d’amore celebrato su Instagram con diversi scatti. Molto più riservato, paparazzi permettendo, è stata la relazione breve ma intensa con l’attore turco Can Yaman. Una storia mediaticamente molto sentita sia in Italia che all’estero data la popolarità dell’attore in Turchia, volto di diverse soap opera come Day Dreamer. Oggi Diletta Leotta è fidanzata con il calciatore Loris Karius, conosciuti per motivi lavorativi lo scorso ottobre durante una intervista per Dazn. A fine estate abbracceranno la loro prima figlia.