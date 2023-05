Incoronazione Carlo III chi sono bambini paggi: anche nipoti di Camilla

All’incoronazione di Carlo III i Paggi d’onore sono i bambini del corteo tra loro George e i nipoti di Camila regina consorte

È tutto pronto per l’incoronazione di Carlo III, che oggi 6 maggio viene formalmente proclamato Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Nei fatti, è già salito al trono lo scorso settembre, dopo la morte di sua madre, la Regina Elisabetta II, ma la ritualità e l’etichetta della corte britannica prevedono un’incoronazione formale presso l’Abbazia di Westminster, che si celebrerà finalmente questo sabato. Uno dei ruoli più importanti in questa cerimonia è quello dei Paggi d’Onore, che rivestono un incarico di grande prestigio durante gli eventi e le cerimonie principali della Famiglia Reale e dello Stato britannico (come ad esempio l’apertura dei lavori in Parlamento).

Si tratta di un gruppo di bambini chiamati a svolgere un ruolo di grande simbologia e importanza, accompagnare i sovrani, Carlo III e la regina consorte Camilla, lungo la navata dell’Abbazia di Westminster, sollevando i manti regali. 8 bambini in tutto, 4 per il Re e altri 4 per sua moglie, la Regina consorte. Saranno tutti e 8 maschi e vestiti in maniera identica: una tunica scarlatta dai dettagli dorati e i polsini in velluto blu; un panciotto in satin bianco, così come i pantaloni ed i guanti; scarpe nere con fibbie; cravattino e ruches. Porteranno con sé una piccola spada cerimoniale e un cappello a tre punte, coronato da una piuma scarlatta.Questi ragazzi sono per tradizione adolescenti appartenenti alla Famiglia Reale, e mantengono la loro carica, una volta nominati, per due o tre anni, prendendo parte a varie cerimonie. C’è però una sorpresa su chi sono esattamente i bambini che vediamo in tv all’incoronazione di Carlo III.

Incoronazione Carlo III George tra i paggi d’onore

Tra i paggi di Re Carlo III, il più noto è ovviamente il Principe George, primogenito di William e Kate Middleton, nato nel 2013. Sebbene abbia solo 9 anni, George è già stato Paggio d’Onore nel 2018 al matrimonio dello zio Harry, facendo parte del corteo nuziale della sposa Meghan Markle. Un’eccezione al protocollo, dovuta probabilmente al fatto che, di norma, un giorno proprio George dovrà diventare Re del Regno Unito, in quanto primogenito del primogenito dell’attuale sovrano.

Un altro Paggio d’Onore del Re sarà Lord Oliver Cholmondeley, 13 anni, figlio del marchese David, Gran Ciambellano fino alla morte della Regina Elisabetta II e oggi assistente personale di Carlo III, e dell’ex modella Rose Hanbury, un’altra figura molto chiacchierata a corte. Poi ci sarà Ralph Tollemache, 12 anni, il cui padre Edward è il figlioccio del sovrano, e Nicholas Barclay, la cui nonna Sarah Troughton è stata la prima donna Luogotenente del Wiltshire e cugina di secondo grado di Carlo III, nonché molto vicina alla regina consorte Camilla.

Tra i Paggi d’Onore proprio di Camilla figurano invece i suoi stessi nipoti, Gus e Louis Lopes, entrambi di 13 anni, figli di sua figlia Laura, avuta dal suo primo matrimonio con Andrew Parker Bowles. Simile pedigree quello del terzo Paggio Freddy, 13 anni, figlio del primogenito di Camilla, il critico gastronomico Tom Parker Bowles, e della di lui ex moglie, la giornalista Sara Buys. Quarto Paggio della Regina consorte è infine Arthur Elliot, il cui padre Ben è un politico e imprenditore a sua volta figlio della sorella di Camilla, Annabel.