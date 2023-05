Incoronazione Carlo III perché non c’è Meghan Markle c’entra Kate

All’incoronazione di Carlo III, il nuovo Re del Regno Unito, non ci sarà Meghan Markle, la moglie del Principe Harry: spieghiamo come mai non sarà presente.

Forse non a sorpresa assente Meghan Markle all’Incoronazione di Carlo III e ci si chiede se non è stata inviata o è stata lei a non voler presentarsi. Oggi sabato, 6 maggio 2023 si svolge presso l’Abbazia di Westminster la cerimonia evento che sancirà formalmente la sua ascesa al trono del Regno Unito, dopo la nomina di fatto dello scorso settembre, seguita alla morte della Regina Elisabetta II. È un evento molto importante per la Corona britannica, che sarà seguito e discusso in tutto il mondo, nonché trasmesso su varie televisioni internazioni, comprese quelle italiane.

La cerimonia d’incoronazione del nuovo sovrano britannico coinvolgerà nella celebre basilica inglese tutta la nobiltà del Regno Unito, compresi ovviamente i due figli del Re Carlo e della sua prima moglie, Lady Diana Spencer, William e Harry. Tuttavia, nonostante l’importanza dell’avvenimento per tutta la Famiglia Reale, a Westminster non vedremo Meghan Markle. Meghan, nata a Los Angeles nel 1981, è la Duchessa del Sussex. titolo ottenuto per via del suo matrimonio nel 2018 con Harry, che con il suo matrimonio è stato investito come Duca del Sussex, che ora rappresenta il suo titolo principale. Meghan Markle ha tre anni in più di Harry, ed è la madre dei suoi due figli: Archie, nato nel 2019, e Lilibet, nata nel 2021. Prima di fidanzarsi con Harry, aveva lavorato come attrice e modella, abbandonando entrambe le carriere una volta legatasi al nobile di Casa Windsor.

Tuttavia, la sua immagine pubblica è da tempo oggetto di discussione nel Regno Unito, e lei stessa è stata spesso in contrasto con il resto della Famiglia Reale. Nel 2020, Meghan e Harry hanno deciso di ritirarsi dagli incarichi pubblici della Famiglia Reale e di rinunciara all’appannaggio reale e al trattamento da Altezze Reali, lasciando il Regno Unito per trasferirsi a vivere prima in Canada e poi negli Stati Uniti. Nel marzo 2021, parlando in tv con Oprah Winfrey, Meghan ha rivelato di aver percepito del razzismo all’interno dell’entourage della Famiglia Reale per via del colore della sua pelle.

Incoronazione Carlo III Meghan Markle assente perché

I rapporti tra la Duchessa del Sussex e il resto di Casa Windsor non sono quindi propriamente idilliaci. Ma oltre a questo ci sarebbero altri motivi che hanno portato alla decisione di disertare l’incoronazione di Carlo III, alla quale comunque parteciperà suo marito Harry. Inizialmente, qualcuno aveva pensato potesse centrare la concomitanza con il compleanno di suo figlio Archie, nato appunto il 6 maggio, ma questa ipotesi è subito sembrata poco probabile, proprio per via della presenza di Harry. Alcune indiscrezioni circolate in seguito indicano che Meghan Markle avrebbe posto una serie di condizioni per la sua presenza a Westminster, che però sarebbero state rifiutate dalla Casa Reale.

La Duchessa del Sussex avrebbe preteso, secondo queste indiscrezioni, un ruolo per Archie e Lilibet, il ricordo pubblico del compleanno del figlio primogenito, un posto sul balcone di Buckingham Palace, il soggiorno a Frogmore Cottage per il fine settimana dei festeggiamenti, la protezione di Scotland Yard e un incontro privato tra i principi William e Harry. In particolare, Meghan non sarebbe stata felice del fatto che i suoi figli non avrebbero avuto alcun ruolo nella cerimonia d’incoronazione di Carlo III, a differenza di quelli di William e Kate. La differenza, in questo caso, è abbastanza ovvia, dato che William è l’erede al trono, e pertanto saranno i suoi figli, un giorno, a poter ascendere al trono del Regno Unito. Altre indiscrezioni, comunque, sostengono che invece sarebbe stata proprio Kate Middleton, la moglie di William, a porre un veto sulla presenza alle cerimonia di Meghan.