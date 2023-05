Uomini e Donne chiude: perché la clamorosa scelta

Uomini e Donne chiude con l’ultima puntata venerdì 12 maggio: il perché della scelta e le notizie dalle ultime registrazioni

Le anticipazioni dall’ultima registrazione di Uomini e Donne che arrivano da fonti autorevoli hanno del clamoroso: il dating show di Maria De Filippi chiude in anticipo rispetto a quanto fatto in questi anni salutando il pubblico da casa con l’ultima puntata di questa stagione in onda venerdì 12 maggio. Una scelta che, se confermata, ha del clamoroso visti che gli ascolti del programma sono ancora da record e lo share si conferma tra i più alti d’Italia. Non solo, dopo l’uscita dal programma dei due tronisti partiti a settembre Lavinia Mauro e Federico Nicotera che hanno scelto rispettivamente Alessio Corvino e Carola Carpanelli, sono arrivati due nuovi tronisti Nicole Santinelli e Luca Daffrè entrambi, diciamocelo, in alto mare per quanto riguarda le loro rispettive scelte. Il problema è che i nuovi innesti del trono classico nonostante sembrino decisamente orientati sui corteggiatori Andrea Foriglio, l’osteopata, e Alessandra Somenzi, sia il tempo a disposizione che soprattutto il loro contributo non sono sufficienti per un percorso credibile e emozionante. A rivelare che Uomini e Donne chiude in anticipo è TvBlog che ha preannunciato che ci saranno soltanto altre due registrazioni in programma lunedì e martedì e che quindi verranno messe in onda da martedì 9 a venerdì 12. Infatti gli appuntamenti previsti con il dating show di Maria De Filippi saranno soltanto quattro perché lunedì 8 maggio andrà in onda uno speciale dedicato ad Amici con gli allievi che si preparano alla finale.

Uomini e Donne chiude: il motivo

A questo punto dato il grande successo di ascolti e di pubblico commerciale, ci si chiede perché Uomini e Donne chiude in anticipo questa stagione rispetto al passato. Il motivo va ben oltre ciò che possiamo immaginare, si potrebbe pensare ad una delusione da parte di Maria De Filippi e della redazione nei riguardi del parterre del trono over perché ormai da tempo sono sempre di più i cavalieri e le dame che fingono di voler trovare l’amore facendosi in realtà seguire da agenti o facendo pubblicità di riflesso alle loro attività personali. Anche per quanto riguarda il trono classico potrebbero essere fonte di amarezza gli ultimi troni di Nicole Santinelli e Luca Daffrè che non hanno dato la giusta verve per attirare il pubblico da casa anche per una questione di emotività. Basti pensare che il percorso della tronista è stato caratterizzato principalmente dagli scontri con Roberta Di Padua che grazie al suo carattere ha animato il dibattito che altrimenti sarebbe rimasto emotivamente piatto con il trasporto nei confronti di Andrea l’osteopata e il tenere in caldo Carlo senza un apparente motivo. Anche il trono di Luca Daffrè non ha ancora regalato colpi di scena ma anzi è apparso abbastanza scontato con l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi che solo nell’ultima registrazione ha baciato Alessandra, la corteggiatrice che è sempre apparsa l’unica papabile scelta. Un’altra ipotesi è che Uomini e Donne chiude in anticipo perché probabilmente Maria De Filippi si deve concentrare sul ritorno di Temptation Island che dopo un anno di pausa andrà in onda da giugno per la gioia dei tantissimi fan. Il cast non è stato ancora ufficializzato e sono ancora in onda gli spot per partecipare al programma, un dettaglio che fa pensare che non sia ancora stato definito tutto.