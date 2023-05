Anticipazioni Un Passo dal Cielo 7 settima puntata 7 maggio: incinta

Un Passo dal Cielo 7 va in onda stasera 7 maggio con la penultima puntata le anticipazioni prima del gran finale

Nuova puntata a sorpresa questa sera per Un Passo dal Cielo 7, la settima stagione della serie di Rai 1 iniziata il 30 marzo 2023 e che stasera arriva alla settima e penultima puntata. Le anticipazioni non promettono bene né per Manuela né per Vincenzo entrambi in confusione sul fronte sentimentale. La serie, creata da Enrico Oldoini nel 2011, ha cambiato protagonista in questa stagione, con l’ingresso come personaggio principale del personaggio interpretato da Giusy Buscemi, sorella appunto del vice questore (l’attore Enrico Ianniello, protagonista delle ultime annate dello show Rai). Gli spoiler su Un Passo dal Cielo 7 rivelano finalmente che fine fará Manuela, quando scoprirá la verità sull’omicidio che le sta a cuore e che le ha cambiato di fatto la vita. La giovane ispettrice è tornata a San Vito di Cadore infatti per indagare sulla morte sospetta di un’amica, e si scontra con i problemi e i segreti della comunità, mentre sullo sfondo molte cose stanno cambiando nel paese altoatesino.

La fiction ambientata sulle Dolomiti ha subito alcune variazioni di programmazione: il finale di stagione era previsto per il 18 maggio e la messa in onda era fissata per il giovedì sera, mentre ora è stata anticipata al 7 e all’8 maggio, per cui quella di questa sera sarà la penultima puntata della serie, mentre l’ultima andrà in onda domani sera. Stando alle anticipazioni della puntata di stasera 7 maggio di Un Passo dal Cielo 7 il caso su cui dovranno indagare Manuela e Vincenzo riguarda la morte violenta di un albergatore, il cui hotel si trova in riva al lago. Tutto sembra puntare alla figlia della vittima come unica possibile colpevole, ma presto ci si rende conto che questa storia nasconde molto di più, e in qualche modo questo omicidio sembra essere collegato alla verità sulla morte di Roberta, l’amica di Manuela. Le indagini porteranno alla luce segreti ma anche tradimenti di persone su cui la protagonista credeva di poter fare affidamento. Non solo giallo, però, nella nuova puntata di Un Passo dal Cielo 7: dal canto suo, Vincenzo deve fare i conti con un rapporto sembre più traballante con Carolina, e anche Huber ha problemi con una donna, in questo caso la figlia incinta.

Un Passo dal Cielo 7 riassunto

Divenuta ispettrice, Manuela Nappi è tornata a San Vito di Cadore per scoprire la verità dietro alla morte sospetta della sua amica Roberta. La poliziotta ritrova così suo fratello Vincenzo, che ora vive con Carolina e i figli in una casa comune. L’uomo deve però confrontarsi con nuovi equilibri nella sua vita, che lo mettono decisamente in crisi: Carolina infatti sta facendo carriera e guadagna molto più di lui, a cui tocca occuparsi sempre più spesso della casa. Huber, invece, deve gestire il complicato rapporto con la figlia adolescente. Ma anche la valle altoatesina dove si svolgono le avventure dei protagonisti vive i suoi problemi, minacciata dall’espansione di Luciano Paron, un potente allevatore locale, che a sua volta nasconde dei segreti.