Eliminato Amici ieri sera 6 maggio: chi è il quarto finalista

Chi è stato eliminato ieri sera alla semifinale del 6 maggio di Amici 2023: quattro i finalisti

Semifinale ricca di colpi di scena nella puntata di ieri sera 6 maggio di Amici 22. Quattro finalisti e due eliminati con una dedica che ha scatenato il gossip e un bacio inatteso nel guanto di sfida tra i prof ma non tra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Per decidere chi inizia la sfida si sono esibiti tre allievi, uno per ogni squadra: Mattia balla Taki Taki, Angelina canta Crudelia e Isobel balla Be Italian. A vincere è la ballerina australiana e così il boccino va alla squadra Celentano Zerbi. I due prof possono sfidare entrambe le squadre rimaste in una sfida a tre e chi vince ha la possibilità di far decretare un finalista dalla giuria. Si inizia con Isobel contro Wax: la ballerina danza su Singin in The ra in, il cantante si esibisce in Tutta mia la città. L’esibizione dell’australiana viene commentata dalla Celentano con un “che meraviglia”. Cristiano Malgioglio dice che è un diamante e che da giovane ballava come lei e ovviamente dà il voto a lei. Michele Bravi dice che quando balla ha una forza narrativa bellissima e così il punto va a Zerbi-Cele. Nella seconda sfida Isobel affronta Angelina: l’australiana danza su Nothing compares to you, mentre la cantante si esibisce in Lost without you suonando al piano. Malgioglio vota Angelina perché è anima e cuore, così come Michele Bravi e il punto va alla squadra Cuccarini Lo. Nella terza sfida Aaron canta Somebody to love contro Mattia che danza su Land of a Thousand Dances. Michele Bravi commenta dicendo che odia muoversi ma quando guarda Mattia ha proprio voglia di ballare e vota il ballerino. Cristiano Malgioglio vota Aaron perché ha cantato un brano difficilissimo, infine Giofrè vota Mattia perché ti mette una voglia di vivere. Punto a Arisa e Todaro e così tutte le squadre hanno un punto.

Si decide tutto con un guanto di sfida hip hop lanciato dalla Celentano tra Isobel e Maddalena. Ovviamente come sempre in questa edizione partono le polemiche: la professoressa ritiene che la Svevi dà il massimo nelle sfide e deve saper accettare di avere davanti una ballerina migliore. Emanuel Lo si lamenta della lettera perché la Celentano ha scritto che Maddalena è stata oscurata dalla nemica amica. La professoressa ritiene sia una terapia d’urto, il compagno di Giorgia risponde con toni forti dicendo “falla alla tua vita la terapia”. Dopo la dimostrazione di Giulia Stabile, Maddalena e Isobel si esibiscono sulle note di Bizochito di Rosalia. Cristiano Malgioglio ammette che avrebbe voluto dare un dolore alla Celentano ma vota Isobel perché ha avuto più forza e energia. Giofrè anche vota l’australiana perché la sua professoressa è riuscita a dimostrare la differenza tra Isobel e Maddalena. Il primo finalista di Amici 2023 si decide tra Isobel e Aaron: il cantante si esibisce nel suo nuovo singolo Visione led, la ballerina danza su Slave for you. Il primo finalista di Amici 2023 di ieri sera 6 maggio è Isobel: Cristiano Malgioglio la reputa divina, Giuseppe Giofrè dice che fin dal primo giorno si è meritata la finale. La Celentano ritiene che la giustizia stia facendo il suo corso, mentre Maria De Filippi ha notato che Lorella Cuccarini mostra gioia quando balla Isobel. La showgirl commenta dicendo che la ballerina ha talento e mentalità per essere un personaggio di spettacolo e fare una carriera incredibile.

Nella seconda sfida il boccino viene dato a Arisa e Raimondo Todaro perché Mattia viene votato da Cristiano Malgioglio e Michele Bravi dopo la sua esibizione in Americano. Il ballerino vince su Aaron che ha cantato Somebody to love e Maddalena che ha ballato su Chandelier. Si passa subito alle sfide: Mattia affronta Aaron, il ballerino danza su Zorongo, il cantante porta sul palco I don’t want to miss a thing. La canzone degli Aerosmith diventa una piccola provocazione per Rudy Zerbi e Celentano con la professoressa che immaginandosi con il collega sostiene che sia impossibile che possano stare insieme perché litigherebbero dalla mattina alla sera. Rudy sostiene con malizia che farebbero anche altro. La sfida viene vinta da Mattia grazie ai voti di Giuseppe e Cristiano, quest’ultimo dice che il ballerino ha passionalità, è un incandador e che si sta assistendo alla nascita di un piccolo Joaquin Cortes. Seconda sfida tra Mattia e Maddalena: il ballerino siciliano danza su You can leave your hat on, la Svevi su Un briciolo di allegria. Cristiano Malgioglio è scatenato, vota Mattia e dice che gli ha fatto salire la pressione, anche Michele Bravi sceglie il ballerino perché più generoso con il pubblico. Il secondo finalista si decide tra Mattia e Wax: Zenzola balla su Judas, il cantante sceglie il singolo Ballerine e guantoni. Il secondo finalista di Amici 2023 di ieri sera 6 maggio è Mattia: Giofrè lo ritiene uno dei ballerini più forti di amici nel latino americano vota, per Malgioglio ha un grande carisma. Prima di riprendere la gara, il solito guanto dei prof che sorprende con il bacio tra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che però non serve a vincere il trofeo.

Altra sfida a tre per decidere chi avrà il boccino: Wax canta Laurea ad honorem, Aaron La verità, Angelina I’ll never love again. Michele Bravi e Cristiano Malgioglio votano la Mango e Cuccarini e Lo comandano la terza e ultima sfida. La prima sfida è tra Angelina e Aaron: la cantante si esibisce in Acqua Tonica, l’allievo di Zerbi invece in Grande figlio di p…… Cristiano Malgioglio non vota, Giuseppe Giofrè sceglie Angelina perché ha avuto il giusto flow, stesso voto per Michele Bravi perché ha una capacità di adattarsi ad ogni genere musicale. Seconda sfida tra Angelina e Wax: il cantante di Arisa si esibisce in En e Xanax e la dedica a Angelina prendendole la mano, la Mango piange per l’emozione. Per l’ennesima volta Maria De Filippi ribadisce che sono solo amici, ma nessuno ci crede. Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè votano Angelina Mango e così una tra la stessa cantante e Maddalena si giocano il posto per la finale. La ballerina danza su Gossip, mentre Angelina si esibisce in Ci pensiamo domani. Il terzo finalista di Amici 2023 di ieri sera 6 maggio è Angelina. Per decretare il quarto finalista Maria De Filippi annuncia lo stop alle sfide, si va ad eliminazione. Aaron canta Universale, Maddalena balla tutta colpa mia di Elodie e scoppia a piangere. Emanuel Lo si complimenta perché definisce la performance una liberazione. Wax si esibisce con il suo singolo Anni ’70. Il primo eliminato di ieri sera 6 maggio dalla semifinale di Amici 20233 è Maddalena. La conduttrice sottolinea che chi è uscito, come lei, non è per demerito ma solo perché ci sono quattro posti per la finale. Poi rivela che la conosce da quando era una bambina. Emanuel Lo la abbraccia e Benedetta la consola dietro le quinte. Al ballottaggio per l’eliminazione restano Aaron e Wax. Il cantante di Rudy Zerbi emoziona con Vuoto a Perdere di Noemi, cantata al femminile per una persona che ama e si commuove sul finale. Wax risponde con Partire da Te di Rkomi. Aaron e Wax tornano in casetta in attesa del verdetto ma a sorpresa Maria De Filippi li convoca in studio. Il quarto finalista di Amici 2023 è Wax. L’eliminato di Amici 2023 ieri sera 6 maggio alla semifinale è Aaron