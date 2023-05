Ivan Cottini moglie e figlia: divorzio traumatico

Ivan Cottini, ex ballerino di Amici, ha una ex moglie e una figlia: la sua vita privata

Ivan Cottini è un noto ballerino marchigiano di 35 anni con un passato da modello ed ex Amici. La sua vita è stata impreziosita dalla nascita di sua figlia Viola nata dall’amore per la sua ex moglie Valentina. Dal 2012 Ivan Cottini è affetto dalla sclerosi multipla, disturbo di cui si è accorto quando una mattina, appena svegliatosi, si rese conto di non vedere più dall’occhio destro. Un anno dopo ha interrotto la carriera come modello, ma ne ha iniziata una nuova in tv: su una televisione locale delle Marche ha condotto il programma Ivan on the Road, intervistando vari personaggi sportivi e ha iniziato poi ad apparire come ospite in trasmissioni nazionali come Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, Verissimo condotto da Silvia Toffanin e poi da Barbara D’Urso. Maria De Filippi lo ha invitato più volte ad Amici per incontrare i giovani concorrenti e nel 2019 Ivan Cottini ha anche partecipato a Ballando con le Stelle, esibendosi durante la puntata finale, e al Festival di Sanremo nel 2020. Quest’anno è uscito il suo primo libro, edito da Piemme, La danza della farfalla. La mia vita con la sclerosi multipla.

Ivan Cottini ha parlato spesso dell’importanza che ha avuto la nascita di sua figlia nella sua vita: “Da quando è nata sono guarito perché la mia vita è dedicata interamente a lei” ha detto in passato a Verissimo. La bambina, di nome Viola, è nata nel 2015, e oggi ha quindi circa 7 anni. Cottini l’ha avuta dalla sua ex moglie Valentina Fabiani, con cui si è conosciuto su Facebook. È stato lui a chiedere l’amicizia alla donna come ha raccontato lei a Il Resto del Carlino. All’inizio era titubante ma giorno dopo giorno hanno iniziato a conoscersi tramite chat fino all’incontro dal vivo. Ivan Cottini e la sua ex moglie Valentina si sono innamorati e fidanzati in ospedale. Per un certo periodo di tempo, ha raccontato il ballerino, ha sospeso di prendere i farmaci per poter concepire una figlia con sua moglie, e che anche se la malattia è progredita, creandogli nuovi problemi al braccio sinistro, nella bambina ha trovato la forza per andare avanti. Anche dopo che, nel 2020, il matrimonio con Valentina si è concluso in maniera molto dolorosa. Lei ha lasciato Ivan Cottini a ridosso del lockdown all’improvviso e lui ha detto di essersi trovato spiazzato e pian piano ha ricostruito la sua vita.

Ivan Cottini malattia cos’è la sclerosi multipla

Ivan Cottini è affetto dal 2012 dalla sclerosi multipla, una patologia infiammatoria del sistema nervoso centrale caratterizzata dalla perdita di mielina in più aree dell’organismo (per cui viene definita “multipla”). Questo processo porta, in una forma cronica, all’insorgere di lividi simili a cicatrici, e porta a disturbi visivi, della sensibilità e carenza di energie, causando a un’invalidità progressiva. La malattia può verificarsi a qualunque età, e le sue cause sono purtroppo ancora conosciute, anche se generalmente colpisce soggetti tra i 20 e i 40 anni, e in particolare più le donne rispetto agli uomini. Non esistono nemmeno trattamenti e cure in grado di arrestare definitivamente la sclerosi multipla, ma solo di contenerla: i medici ricorrono alla somministrazione di corticosteroidi e di immunomodulanti, parallelamente a un percorso riabilitativo non solo a livello fisico ma anche psicologico.